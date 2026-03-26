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Ric La Torre lee conversación con modelo argentina que estuvo en fiesta con Said Palao y Mario Irivarren: “Yo no tengo nada que ver en un matrimonio”

La modelo argentina Ximenina, quien aparece en el ampay de Magaly Medina junto a Said Palao y sus amigos, habló por primera vez del tema.

Las modelos fueron llevadas a la fiesta de Said Palao y amigos por el argentino Rodrigo Acerbi. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Las modelos fueron llevadas a la fiesta de Said Palao y amigos por el argentino Rodrigo Acerbi. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.

Ric La Torre expuso en su podcast 'Q'Bochinche' que mantuvo una conversación con Ximenina, una de las modelos que apareció en el ampay emitido por Magaly Medina y que asistió a la fiesta con Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta en Argentina.

La joven habló por primera vez sobre el tema y el conductor peruano leyó el corto diálogo que sostuvo, quien aseguró que fue difamada. “Yo no tengo nada que ver en un matrimonio”, aclaró Ximenina en un inicio, quien estaría afectada por todo lo sucedido.

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Modelo argentina en ampay con chicos reality habló por primera vez

Tras la polémica generada por la fiesta en Argentina, que provocó el fin de la relación de Mario Irivarren con Onelia Molina y crisis en los matrimonios de Said Palao con Alejandra Baigorria y el influencer Francho Sierralta con su esposa, Ric La Torre se contactó con Ximenina, una de las modelos que participó en el ampay emitido por Magaly Medina.

Al inicio de la conversación, la argentina negó cualquier responsabilidad: “Hola, mucho gusto, si yo no hablo es porque no tengo nada que decir”, expresó. Luego añadió: “Difamaron mi nombre sin tener pruebas de nada. Yo no tengo nada que ver en ningún matrimonio”, se defendió la modelo, siendo lo único que compartió.

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¿Quiénes son las modelos que estuvieron en la fiesta de Said y sus amigos y cuánto habrían gastado?

‘Magaly TV: la firme’ reveló la identidad de dos modelos que asistieron a la fiesta de despedida de solteros de Said Palao y sus amigos en Argentina. Se trata de Pamela Vato, quien estuvo en la fiesta en el yate y la piscina, y Ximenina, que estuvo solo en la última reunión.

En relación al costo que habrían gastado los chicos reality, el programa de Magaly Medina aseguró que superaría los $8.000. Este monto incluiría el alquiler del yate por unas horas, valorizado en $2,000, y que el alquiler del country, junto a la comida y alcohol, habría salido $6,000.

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