Onelia Molina lanzó fuertes acusaciones contra Said Palao. En diálogo con un reportero de Magaly Medina, la integrante de ‘Esto es guerra’ relató supuestas conductas del esposo de Alejandra Baigorria durante su despedida de soltero realizada en Colombia en marzo de 2025, un mes antes de casarse. Según la odontóloga, con base en las revelaciones que le hizo su amiga mexicana Tammy Parra, el influencer fue captado con una mujer que no era la ‘Gringa de Gamarra’ y habría videos que respaldarían esta versión.

El viaje, que pasó desapercibido hasta ser destapado en ‘Magaly TV, la firme’ poco después del ampay en Argentina, incluyó también a Patricio Parodi, ‘Francho’ Sierralta y Mario Irivarren, con quien Onelia terminó a raíz del escándalo. Además, a ellos se unieron Hugo García, Austin Palao —hermano de Said y cuñado de Alejandra—, así como Diego Rodríguez, entonces pareja de Tammy.

“Said hizo de las suyas”: Onelia Molina expone a Said Palao

Según explicó la ‘Urraca’, las confesiones de Onelia Molina se produjeron durante una charla con un periodista de su programa, a quien la modelo reveló detalles sobre la despedida de Said Palao en Colombia. ‘Yo tengo el nombre de las chicas de Medellín (…). En Medellín tuvieron todas sus cosas, todos sus temas. Lo mismo, en un Airbnb’, manifestó.

La chica reality expuso información que le hicieron llegar sobre las supuestas conductas de Said, Mario, Patricio y sus amigos en esa escapada, las cuales habrían sido incluso más cuestionables que las ocurridas en Argentina. “Ya me habían dicho esto, así que ahora mismo, la chica (aparentemente Tammy Parra), como que ha salido todo esto y dice: ‘Oye, sí, si supieran que en Medellín se portaron peor, que Said hizo de las suyas como siempre’. Tengo ahí los nombres de las chicas de Medellín, a ver si les puedes hablar”, agregó.

“Hay videos”: Onelia Molina sobre Said Palao junto a otra mujer

Las afirmaciones de Onelia no terminaron ahí. La expareja de Mario Irivarren detalló que Tammy Parra se comunicó con ella tras el ampay en Argentina y le develó lo ocurrido entre los amigos en Colombia. Además, narró, la influencer mexicana admitió que accedió a filmaciones sobre esos sucesos desde un dispositivo de su entonces novio.

“Tammy, la ex de Diego Rodríguez que es mi amiga, justo me habló y me dijo: ‘Pucha, bebé, yo no te dije nada. Ellos llevaron a estas chicas al Airbnb jueves y viernes’. Entonces, me dijo: ‘Yo tenía ID del iPad de Diego… estos videos”, confesó Molina sobre su conversación con la creadora de contenidos, quien habría terminado su relación con el modelo peruano tras descubrir estos acontecimientos.

Asimismo, Onelia destacó la existencia de grabaciones de Said Palao con una mujer de identidad aún no precisada durante aquella fiesta que celebró en la ciudad de Colombia poco antes de casarse con Baigorria. “En el Airbnb, ahí pasaron cosas, y en la despedida de soltero de Said también. O sea, la primera vez que lo vieron con una chica, y hay videos. No sé qué espera ella (Alejandra), la verdad”, se le escucha declarar. De acuerdo con Magaly, la odontóloga tendría bajo su poder los registros en cuestión como un respaldo ante cualquier circunstancia legal futura.