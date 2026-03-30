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Onelia Molina se luce cercana a querido integrante de 'EEG' tras infidelidad de Mario Irivarren y fans los vinculan: "Están juntos"

Onelia Molina apareció junto a uno de los 'guerreros' más queridos en un gimnasio y desata especulaciones entre seguidores. Los rumores de un romance entre ambos vienen desde hace unos días.

Onelia Molina terminó definitivamente con Mario Irivarren tras ampay en Argentina. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Onelia Molina terminó definitivamente con Mario Irivarren tras ampay en Argentina. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Onelia Molina vuelve a posicionarse como uno de los nombres más comentados del espectáculo local tras compartir un momento junto a Kevin Díaz, integrante de 'Esto es guerra', en medio de su reciente separación de Mario Irivarren. La escena, difundida en redes sociales, no pasó desapercibida y rápidamente activó especulaciones entre sus seguidores, quienes interpretaron el encuentro como una posible señal de cercanía más allá de lo habitual.

La modelo arequipeña, que semanas atrás confirmó el fin definitivo de su relación con Irivarren luego de una infidelidad ocurrida en Argentina, mantiene una constante actividad en plataformas digitales. Por ello, sus seguidores han notado más de un acercamiento con el modelo venezolano, con quien incluso sale de fiesta y son, por ahora, muy amigos.

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Onelia Molina es vinculada por fans con Kevin Díaz, integrante de 'Esto es guerra'

La reciente aparición de Onelia Molina junto a Kevin Díaz durante una rutina de entrenamiento marcó el inicio de nuevos comentarios en redes sociales. Ambos, conocidos por formar parte de la actual generación de 'Esto es guerra', se dejaron ver juntos iniciando la semana en un gimnasio, lo que fue suficiente para que los usuarios comenzaran a especular sobre un posible vínculo sentimental.

Las imágenes compartidas generaron una rápida reacción en plataformas como Instagram, donde numerosos seguidores manifestaron su entusiasmo ante la posibilidad de una relación. Frases que sugerían una cercanía más allá de la amistad comenzaron a circular, alimentando la narrativa de un eventual romance. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado algún tipo de relación más allá del compañerismo propio del reality.

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Onelia Molina sobre posible romance con Kevin Díaz

Hace unos días, un tarotista llegó al podcast ‘Doble sentido’ y le aseguró a Onelia Molina que tenía un pretendiente que estaba haciendo todo lo posible por estar con ella, sin embargo, según el vidente, la modelo arequipeña no quiere tener pareja por el momento.

De inmediato, sus compañeros de programa pusieron al centro el nombre de Kevin Díaz, a lo que la odontóloga se desvivió en elogios. “Mi bebito. No, yo lo quiero muchísimo a Kevin, es guapo, lindo. Es churro, me parece una de las personas más bonitas que he conocido, por dentro y por fuera”, señaló.

Asimismo, consultada por su cercanía con el competidor de 'Esto es guerra', indicó que ambos tienen muchas cosas en común, pero que, hasta el momento, no hubo una cercanía por parte del influencer venezolano. “Compartimos muchísimo, pero no he notado como ninguna cercanía”, añadió.

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