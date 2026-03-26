El ampay de Mario Irivarren en Argentina junto a Said Palao y varias mujeres no solo provocó el fin de su relación con Onelia Molina, sino que también despertó numerosas reacciones en la farándula nacional. Tefi Valenzuela, expareja del conductor de ‘La Manada’, se pronunció sobre el escándalo y reveló que llegó a comunicarse con la participante de ‘Esto es guerra’ tras enterarse de la situación.

La cantante de 36 años, quien regresó temporalmente a Perú para promocionar su nuevo sencillo ‘Cumbia Apasionada’ luego de varios años viviendo en el extranjero, se solidarizó con la odontóloga y reconoció que ella misma ha vivido en carne propia el dolor de ser víctima de una infidelidad por parte de una persona a quien amaba.

“Sentía que tenía que mandar un mensaje”: Tefi Valenzuela, ex de Mario, habló con Onelia Molina

En una entrevista con ‘Amor y fuego’, Stephanie Valenzuela fue consultada directamente sobre el ampay de Mario Irivarren. Ambos se conocieron en el reality ‘Combate’ en 2012 y estuvieron juntos varios meses. Aunque esa relación terminó hace más de una década y, posteriormente, mantuvieron un vínculo de amistad, Tefi no dudó en confesar que le escribió a Onelia. “Yo trato de no dar muchas opiniones He hablado con la persona que sentía que tenía que mandar un mensaje”, declaró.

Sobre los motivos que la llevaron a comunicarse con la odontóloga después de que estallara el ampay expuesto por Magaly Medina, la cantante no solo destacó su vínculo como paisanas, sino que también llenó de elogios a la chica reality. “Porque somos mujeres, somos arequipeñas y a mí me parece, además de hermosa por dentro y por fuera, una chica profesional, bella, que no necesita de nadie y que merece que la quieran bien. Me encantó hablar con ella”, agregó.

Tefi Valenzuela se solidariza con Onelia Molina y revela que también le fueron infiel

Más adelante, Tefi contó que llegó a encontrarse personalmente con Onelia a principios de 2025, cuando recibieron el año en México junto a Mario y otros amigos peruanos. “Logré conocerla un Año Nuevo que pasamos, de hecho, con Mario, con Onelia y varios chicos de Perú, en Tulum”, recordó.

Ese vínculo, la simpatía que le generó la chica reality y el haber vivido una experiencia de traición también la habrían motivado a contactarse con ella después del ampay. “Me cayó súper bien. Obviamente, cuando vi que todo esto pasó, le mandé un mensajito de apoyo porque creo que... yo lo he pasado, he pasado la decepción, he pasado la infidelidad de alguien que tú amas, y se siente muy feo. Creo que ahí tenía que haber un woman power, pero nada más”, precisó.

Tefi Valenzuela descarta haberse comunicado con Mario Irivarren

Además, Tefi descartó haberse comunicado con su expareja Irivarren, a quien prefirió no criticar. “A Mario no le he hablado porque creo que nadie es nadie para juzgar. Acá todos nos hemos equivocado en la vida. Con el tiempo uno va aprendiendo y va cambiando, pero en una relación de dos los terceros salimos sobrando”, manifestó.

En esa línea, la cantante aprovechó para mandar un mensaje en general a los hombres, aconsejándoles: “Por favor, no estén dañando corazones porque al final todo regresa”.

Finalmente, Tefi expresó sentirse convencida de que este acontecimiento iba a generarle un aprendizaje tanto a Mario como a Onelia , e insistió en no criticar a su amigo. “Es parte de la vida. Él va a aprender algo, seguro ella también va a aprender. Todos aprendemos, cambiamos, y ¿yo quién soy? Cada tontera que he hecho, yo no puedo juzgar a nadie. Siento que ella es una chica demasiado valiosa y, como él dice, creo que no estuvo a la altura. Yo sé que, si ella sigue como es así, linda y queriéndose, va a a encontrar a un hombre que la sepa valorar”, sentenció.