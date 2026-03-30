La relación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart vuelve a estar en el ojo público tras la difusión de un video que ha generado múltiples interpretaciones. En medio de versiones sobre un posible distanciamiento, una frase dicha por su hija durante una grabación ha sido tomada como indicio de una eventual separación.

El contenido, compartido inicialmente en redes sociales y luego replicado por el programa 'Amor y fuego', muestra a la menor describiendo un dibujo. Sin embargo, una afirmación específica captó la atención tanto de los conductores como de la audiencia, avivando los rumores sobre la situación actual de la pareja.

Hija de Mario Hart y Korina Rivadeneira los delata y revela que no vivirían juntos

Durante el video, la hija de Korina Rivadeneira explicó con entusiasmo los elementos de su dibujo. No obstante, lo que parecía un momento cotidiano se convirtió en tema de debate cuando la menor señaló: “Esta es la cama de su mamá, porque no vive con su papá”. La frase fue destacada por los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes analizaron el contexto en su programa.

Mitre comentó que la modelo estaba concentrada en la grabación y no habría reparado en lo que decía la niña. Por su parte, González sostuvo que los menores suelen expresar lo que perciben en su entorno, lo que dio pie a especulaciones sobre la convivencia entre Mario Hart y Korina Rivadeneira.

Korina Rivadeneira viajó sola con sus hijos sin Mario Hart

A este episodio se suma un hecho reciente que también llamó la atención de los seguidores de la pareja. Korina Rivadeneira compartió imágenes de un viaje al extranjero junto a sus hijos, en las que no aparece Mario Hart. La ausencia del piloto en dichas publicaciones alimentó aún más las versiones sobre un posible distanciamiento.

Consultado previamente por el mismo programa de espectáculos, Mario Hart evitó profundizar en el tema y respondió: “Es un tema privado, tenemos derecho a mantenerlo así. Si en algún momento hay algo que comunicar, lo haremos nosotros”. Esta declaración, lejos de disipar dudas, ha mantenido el interés mediático en torno a la situación de Mario Hart y Korina Rivadeneira.