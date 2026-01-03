La modelo venezolana Korina Rivadeneira radica en Perú junto a su esposo, Mario Hart, y sus dos hijos. | Foto: composición LR/Facebook

La modelo venezolana Korina Rivadeneira radica en Perú junto a su esposo, Mario Hart, y sus dos hijos. | Foto: composición LR/Facebook

Korina Rivadeneira se unió al sentir de miles de venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela, operación ejecutada por Estados Unidos la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 en Caracas y zonas cercanas. La modelo, radicada en Perú, utilizó sus redes sociales para expresar su postura frente al hecho que marca un giro en la política de su país natal.

La empresaria, pareja del expiloto peruano Mario Hart y madre de dos hijos, no dudó en respaldar públicamente la decisión del Gobierno de Donald Trump y lanzar duras críticas contra la dictadura del sucesor de Hugo Chávez, un régimen que por años generó controversia y rechazo internacional.

Korina Rivadeneira respalda a Estados Unidos tras captura de Nicolás Maduro

A través de sus historias en Instagram, Korina replicó un mensaje contundente originalmente publicado por la fashionista peruana Sandra Nicolini. "Estados Unidos no está atacando Venezuela. Estados Unidos está atacando el cartel terrorista más grande de la historia que tiene secuestrado desde hace 25 años un país llamado Venezuela", se lee en la imagen compartida por la bailarina.

Si bien evitó pronunciarse de manera directa sobre las críticas que recibe la operación encabezada por Trump —calificada de "ilegal e imprudente" por medios como The New York Times—, Rivadeneira dejó claro su respaldo al operativo. La modelo, quien en 2025 volvió brevemente a su país natal tras 10 años, se sumó así a las voces que celebran la captura de Maduro como un hecho histórico.

Modelo Korina Rivadeneira celebra caída de Nicolás Maduro en Venezuela. Foto: captura Instagram

Korina Rivadeneira publica fuerte post contra Nicolás Maduro, pero lo elimina rápido

En esa línea, Korina Rivadeneira también compartió otro fuerte post contra Nicolás Maduro, aunque lo retiró pocos minutos después. En la publicación, la pareja de Mario Hart calificó al mandatario venezolano de "payaso" y "títere", acompañando sus palabras con una supuesta imagen de él siendo trasladado por agentes de Estados Unidos.

La modelo no explicó las razones de la eliminación, pero todo indica que la fotografía era falsa, según pudo corroborar este medio. Horas más tarde, el Gobierno de Donald Trump difundió la primera imagen oficial de Maduro tras su captura, la cual resultó completamente distinta a la que circulaba en redes sociales.

Korina Rivadeneira celebra la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, pero borró su publicación en cuestión de minutos. Foto: captura Instagram

De igual manera, Korina volvió a subir un nuevo post en el que acompañó otra supuesta instantánea del dictador venezolano con la frase: "Soñando despierta. Aún no puedo procesarlo". Sin embargo, esta foto tampoco es verídica.