Korina Rivadeneira se va de vacaciones fuera del país con Mario Hart y sus hijos tras dejar conducción de ‘Desvelados’
Tras su salida del programa ‘Desvelados’, Korina Rivadeneira emprendió un viaje con su familia para disfrutar las fiestas navideñas.
Alistó las maletas. Korina Rivadeneira sorprendió al viajar con su familia tras vivir un momento emotivo al despedirse de ‘Desvelados’, espacio que condujo junto a Tato Luna y que no regresará en 2026.
El anuncio de su salida generó reacciones entre seguidores y compañeros, quienes le expresaron sus mejores deseos. Tras esta etapa, la venezolana se preparó para disfrutar de unos días junto a Mario Hart y sus hijos.
Korina se va de vacaciones familiares en Estados Unidos
A través de Instagram, Korina y Mario Hart compartieron imágenes y videos de su llegada a Estados Unidos. La familia aprovechará las fiestas decembrinas para pasar tiempo juntos y reencontrarse con seres queridos.
En uno de los clips, la emoción fue evidente al ver el abrazo entre la hija de la presentadora y su tía, escena que conmovió a miles de seguidores. Además, mostraron rincones del hogar donde se hospedarán y compartieron momentos de alegría junto a sus pequeños.
Korina Rivadeneira y su salud emocional
La venezolana se sinceró con sus seguidores sobre la delicada situación de su salud, al revelar que padece depresión y que está en terapia psicológica. Comentó que la experiencia le permitió comprender lo difícil que resulta afrontar este trastorno.
Korina alentó a sus seguidores que enfrentan situaciones similares, enviándoles un mensaje de apoyo y comprensión. La actriz enfatizó la importancia de cuidar la salud emocional y buscar ayuda profesional cuando se necesita.