Jesús Barco descarta posible amistad con Diego Chávarri tras ingresar a 'La granja VIP': "No he venido a hacer amigos"
El futbolista se refirió a su convivencia con Diego Chávarri dentro del reality y aseguró que no siente incomodidad, pero dejó en claro que su prioridad no es formar amistades.
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Jesús Barco ingresó al reality de convivencia ‘La granja VIP’ y se pronunció sobre su relación con Diego Chávarri, expareja de Melissa Klug. El futbolista descartó cualquier tipo de amistad dentro del programa. “No he venido a hacer amigos”, afirmó durante su presentación en el reality, en el que se encuentra participando la popular ‘Blanca de Chucuito’ y Samahara Lobatón.
El futbolista también se refirió a la convivencia que tendrá con los participantes del reality, entre ellos Diego Chávarri. “Yo no tengo problema con nadie, puedo hacer lo que se tenga que hacer y listo”, señaló, marcando distancia y dejando en claro que no existe incomodidad.
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Jesús Barco descarta convertirse en amigo de Diego Chávarri tras su ingreso al reality
Durante su presentación en ‘La granja VIP’, Jesús Barco fue consultado directamente sobre la posibilidad de entablar una amistad con Diego Chávarri, con quien ahora compartirá espacio en el reality. Ante ello, el exjugador de Sport Boys fue tajante: “Mis amigos están afuera. Yo no he venido a hacer amigos”.
El futbolista también reveló que conversó previamente con su pareja, Melissa Klug, antes de ingresar al programa. En relación con la interacción entre ella y su expareja, minimizó cualquier tipo de incomodidad. “No siento nada, no me genera nada la verdad”, aseguró. Además, Jesús Barco descartó ser una persona celosa en su relación con la ‘Blanca de Chucuito’. “No al extremo, lo normal”, precisó.
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¿Por qué Melissa Klug y Diego Chávarri terminaron su relación?
La relación entre Melissa Klug y Diego Chávarri fue una de las más mediáticas del espectáculo peruano en 2016. El propio ‘Diablito’ llegó a confesar en el programa ‘El valor de la verdad’ que la empresaria había sido el amor de su vida. Sin embargo, el romance no tuvo un final feliz.
Ambos se sentaron en el sillón rojo para revelar detalles de su relación, exponiendo diversos episodios que marcaron su historia. Con el tiempo, fue la misma Melissa Klug quien explicó las razones de la ruptura, señalando que la incompatibilidad de caracteres fue determinante.
“Nos hemos dado cuenta que ya no se puede. Es un tema cerrado. Estábamos intentándolo y bueno no se puede”, declaró en su momento para ‘América Espectáculos’. Asimismo, aclaró que los problemas con Chávarri venían de tiempo atrás y no estaban relacionados con situaciones externas.