HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Jesús Barco descarta posible amistad con Diego Chávarri tras ingresar a 'La granja VIP': "No he venido a hacer amigos"

El futbolista se refirió a su convivencia con Diego Chávarri dentro del reality y aseguró que no siente incomodidad, pero dejó en claro que su prioridad no es formar amistades.

Jesús Barco se reencontró con diego Chávarri en 'La granja VIP'. Foto: composición LR/Panamericana TV
Jesús Barco se reencontró con diego Chávarri en 'La granja VIP'. Foto: composición LR/Panamericana TV

Jesús Barco ingresó al reality de convivencia ‘La granja VIP’ y se pronunció sobre su relación con Diego Chávarri, expareja de Melissa Klug. El futbolista descartó cualquier tipo de amistad dentro del programa. “No he venido a hacer amigos”, afirmó durante su presentación en el reality, en el que se encuentra participando la popular ‘Blanca de Chucuito’ y Samahara Lobatón.

El futbolista también se refirió a la convivencia que tendrá con los participantes del reality, entre ellos Diego Chávarri. “Yo no tengo problema con nadie, puedo hacer lo que se tenga que hacer y listo”, señaló, marcando distancia y dejando en claro que no existe incomodidad.

PUEDES VER: Yiddá Eslava genera preocupación tras desmayarse en plena transmisión en vivo de ‘La granja VIP’

lr.pe

Jesús Barco descarta convertirse en amigo de Diego Chávarri tras su ingreso al reality

Durante su presentación en ‘La granja VIP’, Jesús Barco fue consultado directamente sobre la posibilidad de entablar una amistad con Diego Chávarri, con quien ahora compartirá espacio en el reality. Ante ello, el exjugador de Sport Boys fue tajante: “Mis amigos están afuera. Yo no he venido a hacer amigos”.

El futbolista también reveló que conversó previamente con su pareja, Melissa Klug, antes de ingresar al programa. En relación con la interacción entre ella y su expareja, minimizó cualquier tipo de incomodidad. “No siento nada, no me genera nada la verdad”, aseguró. Además, Jesús Barco descartó ser una persona celosa en su relación con la ‘Blanca de Chucuito’. “No al extremo, lo normal”, precisó.

PUEDES VER: Lorena Caravedo cuenta las dificultades que enfrentó al mudarse a Canadá tras dejar Perú y la televisión: "Es carísimo"

lr.pe

¿Por qué Melissa Klug y Diego Chávarri terminaron su relación?

La relación entre Melissa Klug y Diego Chávarri fue una de las más mediáticas del espectáculo peruano en 2016. El propio ‘Diablito’ llegó a confesar en el programa ‘El valor de la verdad’ que la empresaria había sido el amor de su vida. Sin embargo, el romance no tuvo un final feliz.

Ambos se sentaron en el sillón rojo para revelar detalles de su relación, exponiendo diversos episodios que marcaron su historia. Con el tiempo, fue la misma Melissa Klug quien explicó las razones de la ruptura, señalando que la incompatibilidad de caracteres fue determinante.

“Nos hemos dado cuenta que ya no se puede. Es un tema cerrado. Estábamos intentándolo y bueno no se puede”, declaró en su momento para ‘América Espectáculos’. Asimismo, aclaró que los problemas con Chávarri venían de tiempo atrás y no estaban relacionados con situaciones externas.

Notas relacionadas
¡Se acabaron los rumores! Jesús Barco es el nuevo participante de La Granja VIP Perú: “Estoy acá por mi hija”

¡Se acabaron los rumores! Jesús Barco es el nuevo participante de La Granja VIP Perú: “Estoy acá por mi hija”

LEER MÁS
Samahara Lobatón comete infidencia y desliza que Jesús Barco sería el nuevo integrante de 'La granja VIP'

Samahara Lobatón comete infidencia y desliza que Jesús Barco sería el nuevo integrante de 'La granja VIP'

LEER MÁS
Jesús Barco le pide a Melissa Klug que regrese de isla donde está atrapada tras ataques entre Irán e Israel: "Ven ya"

Jesús Barco le pide a Melissa Klug que regrese de isla donde está atrapada tras ataques entre Irán e Israel: "Ven ya"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jorge Benavides responde a streamer Cristorata tras haberle exigido rectificarse por imitación en su programa: "¿No estabas molesto?"

Jorge Benavides responde a streamer Cristorata tras haberle exigido rectificarse por imitación en su programa: "¿No estabas molesto?"

LEER MÁS
Daniela Cilloniz revela que supuestos coqueteos de Ana Paula con dueño de gimnasio habrían motivado su ruptura con Paolo Guerrero

Daniela Cilloniz revela que supuestos coqueteos de Ana Paula con dueño de gimnasio habrían motivado su ruptura con Paolo Guerrero

LEER MÁS
Pamela López rompe en llanto al revelar que Christian Cueva la podría dejar sin nada a ella y sus hijos: "Nada que nos ampare"

Pamela López rompe en llanto al revelar que Christian Cueva la podría dejar sin nada a ella y sus hijos: "Nada que nos ampare"

LEER MÁS
Pamela López impacta al revelar que no pudo matricular a sus hijos en el colegio por deuda de S/60.000

Pamela López impacta al revelar que no pudo matricular a sus hijos en el colegio por deuda de S/60.000

LEER MÁS
Korina Rivadeneira habla por primera vez tras rumores de ruptura con Mario Hart: “La mayoría de especulaciones no han sido ciertas”

Korina Rivadeneira habla por primera vez tras rumores de ruptura con Mario Hart: “La mayoría de especulaciones no han sido ciertas”

LEER MÁS
Adriana Campos Salazar, de ‘Al fondo hay sitio’, le dice a Curwen lo que piensa de él tras anunciar boda con su hermana: “Es muy caballero”

Adriana Campos Salazar, de ‘Al fondo hay sitio’, le dice a Curwen lo que piensa de él tras anunciar boda con su hermana: “Es muy caballero”

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un agricultor chino de 60 años se vuelve exitoso al crear un submarino casero que se sumerge 8 metros en el río con menos de US$800

Partidos amistosos de fecha FIFA 2026: programación, horarios y resultados de las selecciones sudamericanas

Uruguay vs Inglaterra EN VIVO HOY por amistoso internacional fecha FIFA 2026 desde Wembley

Espectáculos

Killay, hija de Dina Páucar, protagoniza romántico video con cantante Marco Sacramemento en medio de rumores de romance

Mónica Torres habla sobre el estado de salud de Yiddá Eslava y su reintegración al reality: "Se evaluará si regresa a 'La granja VIP'"

Rebeca Escribens revela chats con futbolista Paolo Hurtado tras criticar su matrimonio con Rosa Fuentes: “Ahora todos se la dan de dignos”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial levantó impedimento de salida de país a Patricia Benavides: Fiscalía no solicitó prorroga

Ministerio Público: Tomás Gálvez juramenta como nuevo fiscal de la nación para el periodo 2026-2029

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales Perú 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025