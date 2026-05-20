ONPE comenzó el traslado de material electoral para las elecciones primarias de delegados del domingo 24 de mayo

El material electoral salió desde el almacén de la ONPE en Lurín. Foto: ONPE

El material electoral salió desde el almacén de la ONPE en Lurín. Foto: ONPE

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzó con el traslado del material electoral que se utilizará en todo el Perú en las elecciones primarias, en la modalidad de delegados, de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. De acuerdo con la información difundida por la ONPE este miércoles 20 de mayo, el material será movilizado por vía terrestre y aérea.

Según el ente electoral, el primer repliegue se enviará a 24 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) ubicadas en el interior del país. Estas oficinas estarán encargadas de organizar y ejecutar las elecciones primarias. Debido a la lejanía de algunas ODPE, el material será entregado por vía aérea.

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Precisamente, esos últimos casos corresponden a las ODPE de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, San Martín, Amazonas, Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco y Apurímac.

Traslado del material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: Composición/LR

La ONPE precisó que el material destinado a estas oficinas temporales comenzó a ser trasladado desde las 8.00 a. m. bajo el resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP). El envío partió desde la sede de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE), ubicada en Lurín, hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lugar donde la carga electoral será distribuida a través de vuelos comerciales.

Asimismo, las ODPE de Junín, Pasco, Huánuco, Ica, Ayacucho, Huancavelica y Lima Provincias recibirán el material por vía terrestre. Las unidades de transporte llevarán a bordo a un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral, con el fin de garantizar que el material de sufragio, de reserva y el paquete del coordinador de local lleguen de manera segura a su destino.

Es importante recordar que, en dichos comicios, participarán 74 organizaciones: 41 partidos políticos, 10 alianzas electorales y 25 movimientos regionales.

En las elecciones de este domingo 31, los delegados elegidos por cada organización política durante las elecciones internas realizadas el último fin de semana escogerán a sus candidatos a gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores para los comicios del próximo domingo 4 de octubre.

La jornada electoral comenzará a las 7.00 a. m. con la instalación de las mesas de sufragio a cargo de los miembros de mesa titulares y suplentes, que serán capacitados por la ONPE. Asimismo, los electores podrán acudir a votar entre las 8.00 a. m. y las 3.00 p. m.

Entrega del material electoral en Lima y Callao

La entrega del material se realizará entre este miércoles 20 y el sábado 23 de mayo, para lo cual se han dispuesto ocho rutas terrestres y tres aéreas. En el caso de Lima Metropolitana y el Callao, el traslado del material electoral se efectuará el sábado 23 desde el almacén de Lurín directamente hacia los centros de votación.

El material de sufragio está conformado por el paquete de útiles —que incluye lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar—; el paquete de instalación, integrado por la lista de electores, actas electorales, cédulas de sufragio y manuales de instrucciones para miembros de mesa; y el paquete de escrutinio, que contiene sobres plásticos para el envío de actas electorales, láminas de protección de resultados y sobres para impugnaciones de voto.

Para garantizar un traslado seguro y ordenado, el organismo electoral realizó con anticipación el ensamblaje del material en una sola línea de producción. En este proceso, las cédulas de sufragio, actas electorales y demás materiales fueron debidamente clasificados, embolsados y encajados. Como medida de seguridad, los materiales críticos, como las cédulas, las actas padrón y las listas de electores, cuentan con códigos de barras.