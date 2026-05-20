‘Esto es guerra’ inicia su proceso de recambio con la presentación de seis nuevos postulantes, entre ellos Santiago Salinas, hijo del actor Jorge Salinas.

‘Esto es guerra’ inicia su proceso de recambio con la presentación de seis nuevos postulantes, entre ellos Santiago Salinas, hijo del actor Jorge Salinas.

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'Esto es guerra' entró en un proceso de recambio. Por eso, el último martes 19 de mayo, Mathías Brivio y Katia Palma presentaron a los seis postulantes del reality juvenil, quienes deberán demostrar su talento y destreza física. De todos ellos, el que más llamó la atención de los cibernautas fue Santiago Salinas, hijo de un reconocido actor mexicano.

'Arrancamos presentando a los muchachos que ingresaron al estudio. Es importante que sepan que ninguno es fijo en el programa todavía. Lo que va a pasar es que ustedes estarán en una especie de casting en vivo. Vamos a ver cómo se desempeñan en diferentes pruebas. No sabemos cuántos quedarán. Lo que sí sabemos es que cada vez que entran nuevos, salen participantes que ya están en el programa', anunció Mathías Brivio.

Hijo de Jorge Salinas llega a 'Esto es guerra'

A través de sus redes sociales, Santiago Salinas, hijo del actor mexicano y galán de telenovelas Jorge Salinas, compartió su entusiasmo por su llegada a 'Esto es guerra' con una publicación en la que pregunta a sus seguidores a qué equipo les gustaría que él ingrese.

'¿En qué equipo creen que quedemos? Los leo', consultó el hijo de Jorge Salinas en la red social, junto a fotografías de él posando en el set de 'Esto es guerra'. En la misma publicación, el joven recibió el apoyo de los seguidores del programa juvenil de América Televisión.

'Buena hermano. Rómpela', 'Vamos con todo', 'The best warrior', 'Guerreros', 'Buena, Santiago', 'Grande, bro', 'Deben ingresar a Esto es guerra jóvenes y nuevos rostros' y 'Combatientes plis'; fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores de Instagram.

¿Quién es Santiago Salinas?

Santiago Salinas es un modelo que cuenta con más de 28.000 seguidores en Instagram. Además, tiene un gemelo llamado Jorge Emilio y cuatro hermanos más. En esta nueva faceta como chico reality, el joven deberá medirse con otros postulantes que llegaron con él a 'Esto es guerra': Hamid, Fabrizio, Álvaro, Stefano y Piero.

Santiago es hijo del famoso actor Jorge Salinas, conocido por protagonizar telenovelas como 'La que no podía amar', 'Mi corazón es tuyo', 'Pasión y poder', 'Tres mujeres', 'Fuego en la sangre', 'Mariana de la noche', entre otros recordados melodramas.