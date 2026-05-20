HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs Nacional EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores 2026
Universitario vs Nacional EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores 2026     Universitario vs Nacional EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores 2026     Universitario vs Nacional EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores 2026     
Espectáculos

Hijo de famoso galán de telenovelas mexicanas postula a ‘Esto es guerra’: buscará quedarse con el puesto de otro chico reality

El hijo del recordado galán de telenovelas mexicanas mostró su emoción por unirse a 'Esto es guerra' y deberá mostrar su talento y destreza física en las competencias.


‘Esto es guerra’ inicia su proceso de recambio con la presentación de seis nuevos postulantes, entre ellos Santiago Salinas, hijo del actor Jorge Salinas.
‘Esto es guerra’ inicia su proceso de recambio con la presentación de seis nuevos postulantes, entre ellos Santiago Salinas, hijo del actor Jorge Salinas.
Escuchar
Resumen
Compartir

'Esto es guerra' entró en un proceso de recambio. Por eso, el último martes 19 de mayo, Mathías Brivio y Katia Palma presentaron a los seis postulantes del reality juvenil, quienes deberán demostrar su talento y destreza física. De todos ellos, el que más llamó la atención de los cibernautas fue Santiago Salinas, hijo de un reconocido actor mexicano.

'Arrancamos presentando a los muchachos que ingresaron al estudio. Es importante que sepan que ninguno es fijo en el programa todavía. Lo que va a pasar es que ustedes estarán en una especie de casting en vivo. Vamos a ver cómo se desempeñan en diferentes pruebas. No sabemos cuántos quedarán. Lo que sí sabemos es que cada vez que entran nuevos, salen participantes que ya están en el programa', anunció Mathías Brivio.

PUEDES VER: ¡Ni los chicos reality! Toñizonte impacta al revelar el jugoso sueldo de los participantes de ‘La granja VIP Perú’: “Por eso no quieren irse”

lr.pe

Hijo de Jorge Salinas llega a 'Esto es guerra'

A través de sus redes sociales, Santiago Salinas, hijo del actor mexicano y galán de telenovelas Jorge Salinas, compartió su entusiasmo por su llegada a 'Esto es guerra' con una publicación en la que pregunta a sus seguidores a qué equipo les gustaría que él ingrese.

'¿En qué equipo creen que quedemos? Los leo', consultó el hijo de Jorge Salinas en la red social, junto a fotografías de él posando en el set de 'Esto es guerra'. En la misma publicación, el joven recibió el apoyo de los seguidores del programa juvenil de América Televisión.

'Buena hermano. Rómpela', 'Vamos con todo', 'The best warrior', 'Guerreros', 'Buena, Santiago', 'Grande, bro', 'Deben ingresar a Esto es guerra jóvenes y nuevos rostros' y 'Combatientes plis'; fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores de Instagram.

PUEDES VER: Jota Benz lanzó incendiario comentario contra Jazmín Pinedo en ‘Esto es guerra’ tras sentirse minimizado por la ‘Chinita’: “La ex de mi hermano”

lr.pe

¿Quién es Santiago Salinas?

Santiago Salinas es un modelo que cuenta con más de 28.000 seguidores en Instagram. Además, tiene un gemelo llamado Jorge Emilio y cuatro hermanos más. En esta nueva faceta como chico reality, el joven deberá medirse con otros postulantes que llegaron con él a 'Esto es guerra': Hamid, Fabrizio, Álvaro, Stefano y Piero.

Santiago es hijo del famoso actor Jorge Salinas, conocido por protagonizar telenovelas como 'La que no podía amar', 'Mi corazón es tuyo', 'Pasión y poder', 'Tres mujeres', 'Fuego en la sangre', 'Mariana de la noche', entre otros recordados melodramas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jota Benz publica emotivo video con Angie Arizaga después de ser eliminado de 'Esto es guerra' tras comentario de Jazmín Pinedo: "La vida empieza"

Jota Benz publica emotivo video con Angie Arizaga después de ser eliminado de 'Esto es guerra' tras comentario de Jazmín Pinedo: "La vida empieza"

LEER MÁS
Onelia Molina es ampayada pasando la noche en departamento de Kevin Díaz antes de su beso en 'Esto es guerra'

Onelia Molina es ampayada pasando la noche en departamento de Kevin Díaz antes de su beso en 'Esto es guerra'

LEER MÁS
Onelia Molina lanza coqueto mensaje a Kevin Díaz tras darse apasionado beso en 'Esto es guerra': "¡Qué bien besa!"

Onelia Molina lanza coqueto mensaje a Kevin Díaz tras darse apasionado beso en 'Esto es guerra': "¡Qué bien besa!"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Laura Huarcayo rompe su silencio tras desplante en vivo de actriz mexicana Stephanie Salas: "Sentí que estaba un poquito incómoda"

Laura Huarcayo rompe su silencio tras desplante en vivo de actriz mexicana Stephanie Salas: "Sentí que estaba un poquito incómoda"

LEER MÁS
¿Jota Benz le fue infiel a Angie Arizaga con una exchica reality peruana? Giancarlo Cossio expone de quién se trataría: "Salió de la boca de esa persona"

¿Jota Benz le fue infiel a Angie Arizaga con una exchica reality peruana? Giancarlo Cossio expone de quién se trataría: "Salió de la boca de esa persona"

LEER MÁS
Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

LEER MÁS
Actor Carlos Alcántara explota tras críticas por sus salidas con mujeres a sus 61 años: "No me conocen"

Actor Carlos Alcántara explota tras críticas por sus salidas con mujeres a sus 61 años: "No me conocen"

LEER MÁS
¡Ni los chicos reality! Toñizonte impacta al revelar el jugoso sueldo de los participantes de ‘La granja VIP Perú’: “Por eso no quieren irse”

¡Ni los chicos reality! Toñizonte impacta al revelar el jugoso sueldo de los participantes de ‘La granja VIP Perú’: “Por eso no quieren irse”

LEER MÁS
Edsón Dávila y Janet Barboza impactan con apasionado beso, pero conductora queda decepcionada: "No sentí nada"

Edsón Dávila y Janet Barboza impactan con apasionado beso, pero conductora queda decepcionada: "No sentí nada"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025