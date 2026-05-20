Laura Huarcayo rompe su silencio tras desplante en vivo de actriz mexicana Stephanie Salas: "Sentí que estaba un poquito incómoda"

La presentadora Laura Huarcayo reconoció incomodidad en la actriz mexicana Stephanie Salas, esposa de Humberto Zurita, quien sorprendió con un ademán en plena transmisión de 'Mande quien mande'.

Stephanie Salas y Humberto Zurita llegaron a 'Mande quien mande' para promocionar su obra 'El seductor'. | Foto: composición LR/América TV
Laura Huarcayo rompió su silencio. La conductora decidió pronunciarse tras el polémico momento que vivió con Stephanie Salas durante una transmisión en vivo de 'Mande quien mande'. Días atrás, la escena en la que la artista retiró el brazo de la presentadora de 51 años al cierre del programa generó polémica y abrió rumores sobre un supuesto malestar relacionado con una actuación de Humberto Zurita, esposo de Salas, junto a la conductora.

Después de la repercusión mediática, Huarcayo se pronunció por primera vez sobre la actitud de Stephanie, actriz mexicana y madre de Michelle Salas, hija de Luis Miguel.

Laura Huarcayo habla sobre desplante de actriz mexicana Stephanie Salas

En una entrevista realizada detrás de cámaras de 'Mande quien mande', Laura Huarcayo admitió que percibió cierto fastidio en la actriz de 56 años, aunque aseguró que no se dio cuenta en el momento de que había sido objeto de un desaire en vivo. “La verdad, no me había dado cuenta de que me había hecho un desplante. Sí sentí que estaba un poquitito incómoda”, declaró.

Al referirse al motivo de esa actitud, la presentadora señaló que no logró identificar una razón concreta, aunque sí explicó lo que ocurrió en la comentada situación con Stephanie Salas, que rápidamente se volvió viral. “No sé si por algunas escenas (con Humberto Zurita). Lo cierto es que, en ese momento, la sentí un poquito incómoda y yo lo que hago es decirle: ‘Si algo te incomodó, disculpa’. Y ahí es cuando hace algo así (ademán con el brazo). Pero, bueno, es parte de”, agregó.

Más adelante, la conductora de 'MQM' subrayó que la producción nunca tuvo la intención de incomodar a nadie y resaltó la alegría que sienten al recibir a artistas internacionales. “Sí me quedé con la duda de que hay algo que le molestó, pero exactamente no sé qué puede haberle molestado. Igual tenemos mucho cariño a todos los actores que vengan al Perú a hacer presentaciones y mexicanos más aún, con tremenda trayectoria la de ellos”, expresó. Asimismo, puntualizó que tras el incidente no mantuvo conversación alguna con Stephanie Salas detrás de cámaras al respecto.

