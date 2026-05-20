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¡Bomba en la farándula nacional! Luego de que Milena Zárate insinuara una posible infidelidad de Jota Benz a Angie Arizaga, el productor Giancarlo Cossio encendió aún más la polémica al asegurar que posee información comprometedora sobre el exparticipante de ‘Esto es guerra’ y una exchica reality peruana.

Su revelación golpea directamente la imagen del hermano de Gino Assereto y genera expectativas sobre el impacto que estas afirmaciones podrían tener en su compromiso con la popular ‘Negrita’, con quien tiene un hijo de 2 años de edad.

Productor Giancarlo Cossio asegura conocer situación comprometedora entre Jota Benz y le advierte al prometido de Angie Arizaga

En el pódcast 'Eso Háblalo', Giancarlo sorprendió al revelar detalles comprometedores sobre Jota Benz. El tema surgió tras la insinuación de Milena Zárate, lo que llevó al productor a confesar que también conocía un caso delicado relacionado con el cantante. “Qué fuerte. Ha deslizado que él no le ha sido fiel a Angie. Yo sé un par de cositas también. A mí no me compete, pero algo de lo que Milena ha deslizado por ahí se la voy. Hay algo por ahí”, aseguró.

El mánager advirtió además que Jota debería frenar su enfrentamiento mediático con Jazmín Pinedo, pues ella tendría información que podría exponerlo. “Si fuese más inteligente, en el caso de Jota, dejaría el tema ahí porque en su momento, hace años atrás, Jazmín me contaba algunas cositas que yo no puedo contar porque las cosas personales entre amigos no contamos... Creo que ahí quien tiene las de perder es él. Creo que no debería de meterse con la ‘China’ porque ahorita le despiertan el demonio”, agregó, aclarando que esos datos los conoció por la presentadora, expareja de Gino Assereto.

PUEDES VER: Milena Zárate insinúa que Jota Benz tuvo comportamientos inapropiados cuando estaba con Angie Arizaga

“Ella tenía sus ‘cuchos’ con Jota”: Giancarlo Cossio hace fuerte revelación sobre Jota Benz

En medio del debate, se mencionó el caso de Melissa Gate, una chica reality colombiana que afirmó haber tenido algo con Jota mientras él estaba con Angie, aunque él le había ocultado su compromiso. Cossio, sin embargo, precisó que su información correspondía a otra persona y dio pistas sin revelar nombres. “Yo me sé de otro personaje: peruana, exreality, ex de ambiente, es mamá, nunca ha sido su compañera ni amiga (de Angie), pero sí han trabajado por ahí en algún momento”, aseveró.

Al ser consultado sobre si el supuesto episodio ocurrió durante el embarazo de Angie o antes, respondió con firmeza que fue durante su etapa de enamorada con Benz; sin embargo, luego admitió no estar completamente seguro de si eran pareja en ese momento. Además, aseguró que la misma mujer involucrada le habló de sus encuentros con Jota. “Antes, cuando estaban de enamorados. Yo sé porque no solamente me lo contaron, a mí, esa persona… salió de su boca. Me decía que le gustaba... yo no sé si en ese momento estaba con Angie, te mentiría si diría ahorita me acuerdo de eso. Creo que sí, pero en ese momento ella tenía sus ‘cuchos’ con Jota. Me decía que le gustaba cómo Jota lo hacía con ella, le gustaba cómo la satisfacía en la cama”, relató.

Finalmente, Cossio aseguró que Angie Arizaga desconocería esta situación, aunque sí la conocerían algunas figuras de la farándula. En ese sentido, enfatizó nuevamente que Jota debería detener su disputa con Pinedo, pues ella podría reaccionar en cualquier momento. “No solamente yo sino un par de personas saben de eso. Hay cosas que Jazmín sabe y calla y me parece espectacular. Por eso digo que, mejor, ‘Jotita’, lo más inteligente que puedes hacer es cortarla porque por más que esté funcionando para el reality o para ti no es que a Jazmín le sume”, sentenció.