Toñizonte mencionó que los participantes podrían estar ganando alrededor de S/20,000, según una fuente cercana a la producción. | Foto: captura Youtube

Toñizonte mencionó que los participantes podrían estar ganando alrededor de S/20,000, según una fuente cercana a la producción. | Foto: captura Youtube

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A pocas semanas de la gran final de 'La granja VIP Perú', se vienen revelando algunos secretos del reality de convivencia de Panamericana Televisión. Por ejemplo, Toño Rodríguez, más conocido como Toñizonte, aseguró que nadie quiere irse del programa y que hacen de todo para quedarse por el sueldo que perciben semana tras semana.

El último lunes 18 de mayo, Toñizonte acudió al pódcast 'Eso háblalo' para hablar de los enfrentamientos que protagonizan los concursantes de 'La granja VIP Perú', pero terminó revelando lo que le habría contado una persona cercana a la producción del reality.

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Toñizonte expone sueldo de los participantes de 'La granja VIP'

“¿Ustedes saben cuánto ganan por semana o por mes?”, preguntó Toñizonte a los otros panelistas de 'Eso háblalo', a lo que la conductora Rossmary Vargas respondió: “No, hemos tratado de averiguar. Y no nos están soltando eso. Eso sí está bajo llaves ahorita”. Aunque al inicio no quiso soltar la data, el exconductor de 'Chimi Churri' terminó revelando la información que le dio su fuente.

“Me ha contado alguien de ahí que es muy cercana a los jueces. Bordean los S/20.000”, manifestó, dejando en shock a los conductores. “¿20k cada uno?”, volvió a preguntar la periodista, algo incrédula. Finalmente, Toñizonte recalcó que ese era el sueldo semanal.

“¿Qué haces acá fuera, Toño?”, preguntó Vargas, a lo que Rodríguez expresó: “Yo no sé, yo quiero entrar. ¡Llámenme! Por eso no quieren irse”, agregó la drag queen. Si la información es cierta, cabe señalar que ni siquiera los participantes de programas como 'Esto es guerra' y 'Combate' han ganado esas sumas, ni en sus mejores épocas.

“No puede ser, todos cobran distinto de acuerdo a su estatus de imagen pública. La que cobra más es Shirley Arica”, “Entonces Paul ya puede aumentar la manutención de su hija”, “Entonces si el premio es 100.000, cuál es el chiste”, “Paul dijo que no le pagan y yo le creo” y “Paul no cobra, Shirley cobra algo de 3mil dólares mensuales, lo dijeron”; fueron algunas de las reacciones del público en TikTok.