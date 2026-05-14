Chofer de combi fue asesinado y pasajera resultó herida durante ataque armado en Cercado de Lima
El ataque ocurrió mientras la unidad realizaba su recorrido con pasajeros a bordo. Transportistas anunciaron un plantón y denunciaron que continúan siendo víctimas de extorsiones pese al pago diario de cupos.
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Un nuevo ataque armado contra una unidad de transporte público dejó un chofer muerto y una pasajera herida en el Cercado de Lima. El crimen ocurrió cuando la combi realizaba su recorrido habitual hacia el Callao y llevaba pasajeros a bordo.
La víctima fue identificada como Edgar Deza Montañez (40), quien trabajaba desde hacía varios años como transportista para solventar los gastos de sus tres menores hijos.
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Chofer perdió la vida tras ataque contra combi en Cercado de Lima
Según información preliminar, el conductor había salido de su paradero, ubicado en la avenida Tacna, cuando fue seguido por sujetos desconocidos que se desplazaban en motocicletas.
Testigos indicaron que los atacantes persiguieron a la combi por varias cuadras de la avenida Argentina hasta abrir fuego contra la unidad. En un intento por escapar, el chofer habría ingresado a la calle Ecuador; sin embargo, fue alcanzado por los disparos.
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Tras el ataque, el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra un automóvil estacionado a un lado de la vía. El chofer murió en presencia de su esposa, quien trabajaba como cobradora de la unidad.
En tanto, una pasajera que también resultó herida fue trasladada de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, donde permanece con pronóstico reservado.
Transportistas denuncian extorsiones y anuncian plantón
Luego del asesinato, transportistas de la ruta Lima-Callao realizaron un plantón para exigir mayor seguridad y denunciar los constantes actos de extorsión que aseguran sufrir desde hace varios meses.
De acuerdo con lo informado por Latina, algunos conductores señalaron que, pese a pagar cupos diarios, continúan siendo víctimas de amenazas y ataques armados.
Asimismo, se conoció que tras el crimen habría llegado un mensaje atribuido presuntamente a la banda criminal La Federación, en el que se exigía la designación de una persona encargada de recaudar el dinero de los cupos.
Según indicaron, actualmente pagarían alrededor de 10 soles diarios por unidad y los extorsionadores les habrían dado plazo hasta la noche del jueves para cumplir con el pedido. También aseguraron que, de aceptar las condiciones, el cobro diario disminuiría a tres soles.