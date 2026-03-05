HOYSuscripcion LR Focus

Isabella Ladera llama “mamarracho” a locutor peruano tras acusarla de mentir sobre los meses de su embarazo: “Eres un ignorante”

Modelo Isabella Ladera perdió la paciencia con presentador nacional, quien afirmó en vivo que la barriga de la venezolana “no es de cuatro meses de gestación” y que Hugo García “no se da cuenta”.  

'El Misha' conduce su programa radial junto a la influencer Macla Yamada. Foto: Composición LR/Instagram.

La modelo Isabella Ladera, pareja de Hugo García, sorprendió al perder la calma como pocas veces se le ha visto y arremeter contra el locutor peruano conocido como ‘El Misha’, quien aseguró en su programa radial que la venezolana no tendría cuatro meses de embarazo y que su barriga sería “de más meses”.

La futura madre del primer hijo del exintegrante de ‘Esto es guerra’ utilizó sus historias de Instagram para publicar la fotografía del presentador en el momento en que realizó la afirmación y acompañarla de un contundente mensaje en su contra, calificándolo de “mamarracho” e “ignorante”.

Isabella Ladera respondió a lo dicho por el locutor peruano 'El Misha'. Foto: Instagram.

Isabella Ladera y sus duras palabras contra locutor peruano

Isabella Ladera arremetió contra ‘El Misha’, quien dejó entrever en su programa que la influencer estaría mintiendo sobre los meses reales de embarazo que tiene, luego de que se revelara que Hugo García es el padre.  

“Este mamarracho diciendo que mi barriga es de más meses. ¿Qué vas a saber tú? Con todo respeto, eres un ignorante. Si tienes un canal y una audiencia, sé útil. El amor nos hará libre”, escribió la exnovia del cantante colombiano Béele.

Locutor ‘El Misha’ asegura que Isabella Ladera miente sobre su embarazo

En su más reciente programa radial, ‘El misha’, acompañado en la conducción por Macla Yamada, afirmó que Isabella Ladera estaría mintiendo sobre los meses que lleva de embarazo. Por esa razón, señaló que realizaría el trend viral de TikTok en alusión a Hugo García.

“Hugo García. Todos se dan cuenta menos él. Isabela Ladera ahora embarazada. Noviembre, diciembre, enero y febrero. Cuatro meses. Pero la panza no es de cuatro meses”, declaró en un comienzo de su programa radial en vivo.

“Todo el mundo lo ha felicitado, pero ¿cuál ha sido la frase de la felicitación? Felicitaciones a Isabella Lladera, a Hugo García y al padre. ¿Qué? Por eso es que dicen, para huev** Hugo García”, manifestó ‘El Misha’.

