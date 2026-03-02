Isabella Ladera decidió responder de forma pública a los comentarios que surgieron en redes sociales tras anunciar que espera un hijo junto a Hugo García. Después de varios días de reacciones —entre felicitaciones y dudas sobre el calendario del embarazo— la influencer venezolana optó por despejar el tema desde su cuenta oficial de Instagram.

La creadora de contenido compartió una fotografía en la que aparece sonriente y con una mano sobre el vientre. La clave estuvo en el texto que acompañó la publicación, una frase breve pero precisa que se viralizó rápidamente: “Semana 20 bebé de mi alma”, con la que Isabella Ladera zanjó las especulaciones sobre el tiempo de gestación.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Isabella Ladera?

El mensaje ubica a Isabella Ladera en la semana veinte de embarazo, un periodo que suele equivaler a poco más de cuatro meses y muy cerca del quinto mes dentro del conteo gestacional habitual. Esa puntualización fue leída por sus seguidores como una respuesta directa a quienes cuestionaban fechas y planteaban sospechas en torno a la noticia que ella y Hugo García hicieron pública días atrás.

Más allá de los comentarios, la publicación de Isabella Ladera se convirtió en el dato más concreto compartido hasta el momento sobre el avance de la gestación de su primer bebé con Hugo García.

Hugo García revela síntomas por el embarazo de Isabella Ladera

Hugo García reforzó el anuncio al compartir la misma imagen en sus historias de Instagram y añadir una frase afectuosa: “Mi panzona”. Con ese gesto, el modelo peruano respaldó públicamente a Isabella Ladera y se sumó al mensaje que había circulado tras la foto.

Además, el exchico reality contó que también atraviesa cambios desde que supo que será padre. En una dinámica de preguntas con sus seguidores, enumeró algunos “síntomas” que, según dijo, ha notado en esta etapa. "Demasiado sueño, antojos de comida que antes no le provocaban, preferencia por dulces, cambios emocionales", señaló.