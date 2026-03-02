HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 2 de marzo | LR+ Noticias

Espectáculos

Isabella Ladera sorprende al revelar cuánto tiempo de gestación lleva del hijo de Hugo García: "Bebé de mi alma"

Isabella Ladera frenó las especulaciones en redes al publicar una imagen donde precisa su embarazo con Hugo García. La influencer venezolana confirmó la cantidad de semanas que lleva.

Isabella Ladera y Hugo García viven una feliz etapa de embarazo. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Isabella Ladera y Hugo García viven una feliz etapa de embarazo. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Isabella Ladera decidió responder de forma pública a los comentarios que surgieron en redes sociales tras anunciar que espera un hijo junto a Hugo García. Después de varios días de reacciones —entre felicitaciones y dudas sobre el calendario del embarazo— la influencer venezolana optó por despejar el tema desde su cuenta oficial de Instagram.

La creadora de contenido compartió una fotografía en la que aparece sonriente y con una mano sobre el vientre. La clave estuvo en el texto que acompañó la publicación, una frase breve pero precisa que se viralizó rápidamente: “Semana 20 bebé de mi alma”, con la que Isabella Ladera zanjó las especulaciones sobre el tiempo de gestación.

PUEDES VER: Isabella Ladera confiesa cómo atraviesa su embarazo con Hugo García y reconoce: 'No tolero nada'

lr.pe

¿Cuántos meses de embarazo tiene Isabella Ladera?

El mensaje ubica a Isabella Ladera en la semana veinte de embarazo, un periodo que suele equivaler a poco más de cuatro meses y muy cerca del quinto mes dentro del conteo gestacional habitual. Esa puntualización fue leída por sus seguidores como una respuesta directa a quienes cuestionaban fechas y planteaban sospechas en torno a la noticia que ella y Hugo García hicieron pública días atrás.

Más allá de los comentarios, la publicación de Isabella Ladera se convirtió en el dato más concreto compartido hasta el momento sobre el avance de la gestación de su primer bebé con Hugo García.

PUEDES VER: Isabella Ladera confiesa por qué no revela cuántos meses de embarazo tiene con Hugo García: 'Se pusieron tóxicos'

lr.pe

Hugo García revela síntomas por el embarazo de Isabella Ladera

Hugo García reforzó el anuncio al compartir la misma imagen en sus historias de Instagram y añadir una frase afectuosa: “Mi panzona”. Con ese gesto, el modelo peruano respaldó públicamente a Isabella Ladera y se sumó al mensaje que había circulado tras la foto.

Además, el exchico reality contó que también atraviesa cambios desde que supo que será padre. En una dinámica de preguntas con sus seguidores, enumeró algunos “síntomas” que, según dijo, ha notado en esta etapa. "Demasiado sueño, antojos de comida que antes no le provocaban, preferencia por dulces, cambios emocionales", señaló.

Notas relacionadas
Hugo García revela inesperados síntomas que vive tras el embarazo de Isabella Ladera: "Sobre todo, llorón"

Hugo García revela inesperados síntomas que vive tras el embarazo de Isabella Ladera: "Sobre todo, llorón"

LEER MÁS
Venezolana Isabella Ladera responde a usuarios que llaman “padrastro” a Hugo García en redes sociales

Venezolana Isabella Ladera responde a usuarios que llaman “padrastro” a Hugo García en redes sociales

LEER MÁS
Isabella Ladera confiesa cómo atraviesa su embarazo con Hugo García y reconoce: “No tolero nada”

Isabella Ladera confiesa cómo atraviesa su embarazo con Hugo García y reconoce: “No tolero nada”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estrella Torres dice adiós a Son del Duke en emotiva despedida con sus compañeras: "Los voy a extrañar"

Estrella Torres dice adiós a Son del Duke en emotiva despedida con sus compañeras: "Los voy a extrañar"

LEER MÁS
Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

LEER MÁS
Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por hacer comentario desatinado durante la marcha por Lizeth Marzano: “No están acostumbrados”

Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por hacer comentario desatinado durante la marcha por Lizeth Marzano: “No están acostumbrados”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Licencias docentes 2026: Minedu fija requisitos y plazos para vacaciones y permisos en colegios públicos

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y lugar de votación entre Delia Espinoza vs. Humberto Abanto

Espectáculos

Suheyn Cipriani es sorprendida besando a streamer Macarius y podcast reveló imágenes exclusivas que asegurarían la reconciliación

Estrella Torres dice adiós a Son del Duke en emotiva despedida con sus compañeras: "Los voy a extrañar"

Francesca Montenegro asegura que Adrián Villar le confesó que regresó en bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y lugar de votación entre Delia Espinoza vs. Humberto Abanto

¿Quién ganó las Elecciones CAL 2026? Delia Espinoza y Humberto Abanto van a segunda vuelta

Primera ministra Denisse Miralles solicitará al Congreso el voto de confianza el miércoles 18 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025