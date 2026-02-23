Isabella Ladera confiesa cómo atraviesa su embarazo con Hugo García y reconoce: “No tolero nada”
La influencer venezolana Isabella Ladera contó cómo vive esta etapa junto al modelo peruano y fue sincera sobre los cambios emocionales que enfrenta a pocos meses de dar a luz.
Isabella Ladera atraviesa una etapa especial tras anunciar que espera a su segundo bebé, esta vez junto a Hugo García. Lejos de idealizar el proceso, la creadora de contenido decidió hablar con franqueza sobre cómo enfrenta los cambios emocionales propios del embarazo.
A través de sus redes sociales, la influencer mantiene un contacto cercano con su comunidad digital, espacio donde suele responder preguntas personales. En ese contexto, abrió un diálogo honesto sobre su estado anímico actual y cómo aprende a convivir con emociones cambiantes.
Isabella Ladera habla sobre su embarazo
Durante una dinámica de preguntas en Instagram, una seguidora le consultó directamente cómo se sentía a nivel emocional. La venezolana no esquivó el tema y optó por responder sin filtros, reflejando una experiencia real y cotidiana.
Isabella Ladera habla sobre su embarazo y el proceso que conlleva.
“Ha sido hermoso, pero lloro y me amargo mucho. Es como que no tolero nada ni a nadie y quiero estar muy en la mía y ser muy mía, encerrada en una burbuja, pero de la nada quiero compartir con mi gente y estar rodeada de afecto. Ja, ja, ja, ja, ja”, expresó, describiendo esa dualidad que la acompaña.
Recta final del embarazo de Isabella Ladera
La influencer también dejó entrever que se encuentra en la etapa final de la gestación. En una entrevista previa con un medio extranjero, comentó que su bebé podría nacer entre abril o mayo, lo que confirmaría que actualmente cursa el séptimo mes.
Este periodo, marcado por la expectativa y la preparación, la vive con intensidad. A pesar de los altibajos emocionales, Isabella se muestra agradecida y consciente de cada cambio que atraviesa su cuerpo.
Madre de Hugo García se pronuncia sobre el embarazo
El anuncio del embarazo no solo generó reacciones entre seguidores, sino también en el entorno familiar de Hugo García. Su madre, Fabiola Gálmez, comentó públicamente la publicación de Isabella para expresar su alegría.
“Felicidades a los dos y muchas bendiciones gracias”, escribió, mensaje que fue bien recibido por los usuarios y reflejó el respaldo familiar hacia la pareja.