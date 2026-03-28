Hijo de Manolo Rojas revela qué ocurrió con su padre antes de su fallecimiento: "Sentía dolor de cabeza"

Durante el homenaje que le rindió 'El Reventonazo de la Chola' a Manolo Rojas, su hijo Manuel se enlazó en vivo desde el velatorio y reveló detalles sobre los momentos previos a la muerte del actor cómico. Entre sus declaraciones, el músico destacó que su padre presentaba malestares físicos horas antes de su fallecimiento.

“Mi padre sentía dolor de cabeza, estaba sudando, necesitaba auxilio”, relató el joven, quien además describió la desesperación que vivió su familia al intentar ayudarlo la noche del 27 de marzo.

Hijo de Manolo Rojas da detalles sobre lo ocurrido antes de su muerte

Manuel Rojas explicó que su padre comenzó a sentirse mal en su vivienda en el distrito de La Victoria. Ante la situación, decidieron solicitar un taxi para trasladarlo a una clínica cercana y que recibiera atención de emergencia.

Sin embargo, la situación se agravó en cuestión de minutos. “Ya había llegado el taxi, pero lamentablemente, antes de que lo aborde, en la misma puerta de la casa, ya estaba en el suelo, sin signos vitales”, contó. Según indicó, dos agentes confirmaron inicialmente lo ocurrido, y posteriormente llegaron dos unidades de bomberos que corroboraron el fallecimiento.

El joven también relató los momentos posteriores, marcados por la angustia. “No podía creerlo cuando llegué. Pensaba que se podía hacer algo más, estaba desesperado. Quise intentar llevarlo a un hospital, pero ya me habían dicho que era imposible reanimarlo”, expresó.

Manuel Rojas pide que recuerden a su padre como un “gran ser humano”

El hijo del comediante destacó la calidad humana de su padre. En medio de la tristeza, pidió que el público lo recuerde más allá de su faceta artística. “A mi padre lo debemos recordar como un gran ser humano, un gran amigo, un gran hermano, un gran padre, un gran abuelo… era de todo, definitivamente el más completo”, señaló.

El joven, quien también se dedica a la música, agradeció el legado y las enseñanzas que recibió del actor cómico. “Mi mejor amigo y muy confidente. Le agradezco por todos los consejos y el apoyo que me ha brindado desde siempre. Creo que él sabe muy bien que nos ha dejado buenos frutos”, concluyó.