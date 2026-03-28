HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Hijo de Manolo Rojas revela qué ocurrió con su padre antes de su fallecimiento: "Sentía dolor de cabeza"

El hijo del actor cómico Manolo Rojas relató los últimos momentos de vida de su padre y la angustia que vivió tras verlo sin vida la noche del 27 de marzo en su vivienda.

Hijo de Manolo Rojas brindó sus palabras en homenaje a su padre. Foto: composición LR/América TV
Hijo de Manolo Rojas brindó sus palabras en homenaje a su padre. Foto: composición LR/América TV

Durante el homenaje que le rindió 'El Reventonazo de la Chola' a Manolo Rojas, su hijo Manuel se enlazó en vivo desde el velatorio y reveló detalles sobre los momentos previos a la muerte del actor cómico. Entre sus declaraciones, el músico destacó que su padre presentaba malestares físicos horas antes de su fallecimiento.

“Mi padre sentía dolor de cabeza, estaba sudando, necesitaba auxilio”, relató el joven, quien además describió la desesperación que vivió su familia al intentar ayudarlo la noche del 27 de marzo.

PUEDES VER: Manolo Rojas HOY EN VIVO: de qué murió, despedida de artistas y homenaje tras el fallecimiento del reconocido actor cómico

lr.pe

Hijo de Manolo Rojas da detalles sobre lo ocurrido antes de su muerte

Manuel Rojas explicó que su padre comenzó a sentirse mal en su vivienda en el distrito de La Victoria. Ante la situación, decidieron solicitar un taxi para trasladarlo a una clínica cercana y que recibiera atención de emergencia.

Sin embargo, la situación se agravó en cuestión de minutos. “Ya había llegado el taxi, pero lamentablemente, antes de que lo aborde, en la misma puerta de la casa, ya estaba en el suelo, sin signos vitales”, contó. Según indicó, dos agentes confirmaron inicialmente lo ocurrido, y posteriormente llegaron dos unidades de bomberos que corroboraron el fallecimiento.

El joven también relató los momentos posteriores, marcados por la angustia. “No podía creerlo cuando llegué. Pensaba que se podía hacer algo más, estaba desesperado. Quise intentar llevarlo a un hospital, pero ya me habían dicho que era imposible reanimarlo”, expresó.

PUEDES VER: Adiós a un grande: quién fue Manolo Rojas, quiénes son sus herederos y cómo marcó la comedia peruana

lr.pe

Manuel Rojas pide que recuerden a su padre como un “gran ser humano”

El hijo del comediante destacó la calidad humana de su padre. En medio de la tristeza, pidió que el público lo recuerde más allá de su faceta artística. “A mi padre lo debemos recordar como un gran ser humano, un gran amigo, un gran hermano, un gran padre, un gran abuelo… era de todo, definitivamente el más completo”, señaló.

El joven, quien también se dedica a la música, agradeció el legado y las enseñanzas que recibió del actor cómico. “Mi mejor amigo y muy confidente. Le agradezco por todos los consejos y el apoyo que me ha brindado desde siempre. Creo que él sabe muy bien que nos ha dejado buenos frutos”, concluyó.

Notas relacionadas
Manolo Rojas HOY EN VIVO: de qué murió, despedida de artistas y homenaje tras el fallecimiento del reconocido actor cómico

Manolo Rojas HOY EN VIVO: de qué murió, despedida de artistas y homenaje tras el fallecimiento del reconocido actor cómico

LEER MÁS
Adiós a un grande: quién fue Manolo Rojas, quiénes son sus herederos y cómo marcó la comedia peruana

Adiós a un grande: quién fue Manolo Rojas, quiénes son sus herederos y cómo marcó la comedia peruana

LEER MÁS
Marisol conmueve con desgarradora escena tras el fallecimiento de Manolo Roja: "Era mi hermano"

Marisol conmueve con desgarradora escena tras el fallecimiento de Manolo Roja: "Era mi hermano"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas de vida del actor cómico antes de su fallecimiento: "Todo el día había estado bien"

Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas de vida del actor cómico antes de su fallecimiento: "Todo el día había estado bien"

LEER MÁS
Manolo Rojas HOY EN VIVO: de qué murió, despedida de artistas y homenaje tras el fallecimiento del reconocido actor cómico

Manolo Rojas HOY EN VIVO: de qué murió, despedida de artistas y homenaje tras el fallecimiento del reconocido actor cómico

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Rebeca Escribens revela chats con futbolista Paolo Hurtado tras criticar su matrimonio con Rosa Fuentes: “Ahora todos se la dan de dignos”

Rebeca Escribens revela chats con futbolista Paolo Hurtado tras criticar su matrimonio con Rosa Fuentes: “Ahora todos se la dan de dignos”

LEER MÁS
Christian Cueva proponer S/18.000 de pensión por sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en propuesta conciliatoria

Christian Cueva proponer S/18.000 de pensión por sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en propuesta conciliatoria

LEER MÁS
¡La comicidad peruana de luto! Muere Manolo Rojas, actor cómico peruano, a los 63 años

¡La comicidad peruana de luto! Muere Manolo Rojas, actor cómico peruano, a los 63 años

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mano Menezes sorprende con el nuevo '10' de la selección peruana ante Senegal y Honduras: "Asume la responsabilidad"

Colombia vs Francia EN VIVO HOY: pronóstico, horario y canal de TV para ver el amistoso internacional de fecha FIFA

Bolivia vs Irak: fecha, hora y canal de la final por el repechaje al Mundial 2026

Espectáculos

Manolo Rojas HOY EN VIVO: de qué murió, despedida de artistas y homenaje tras el fallecimiento del reconocido actor cómico

Christian Yaipén se luce con pasos de BTS y fans piden que Grupo 5 sea telonero en concierto en San Marcos

Christian Cueva proponer S/18.000 de pensión por sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en propuesta conciliatoria

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Patricia Li no tendrá ninguna función dentro del gobierno, señala Forsyth, si es que es presidente

Pedro Spadaro renuncia a la alcaldía del Callao para postular al Gobierno Regional en 2026

Gustavo Gorriti desmiente a López Aliaga y reconstruye la intervención contra IDL-Reporteros tras revelar red de corrupción en el sistema judicial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025