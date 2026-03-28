HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Perú perdió ante Senegal en el debut de Mano Menezes
Perú perdió ante Senegal en el debut de Mano Menezes     Perú perdió ante Senegal en el debut de Mano Menezes     Perú perdió ante Senegal en el debut de Mano Menezes     
Espectáculos

Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas de vida del actor cómico antes de su fallecimiento: "Todo el día había estado bien"

Se revelan más detalles sobre la muerte inesperada de Manolo Rojas. El viernes 27 de marzo, el querido actor cómico falleció a los 63 años en su hogar de La Victoria tras desvanecerse.

Manolo Rojas será enterrado en Huaral.
Manolo Rojas será enterrado en Huaral. | Foto: AP Noticias

Se conocen más detalles en torno a la inesperada muerte de Manolo Rojas. Jaime Rojas, su hermano, confirmó que todo había transcurrido con normalidad horas antes de que el querido actor cómico perdiera la vida a los 63 años tras desvanecerse en la entrada de su vivienda, ubicada en La Victoria, la noche del viernes 27 de marzo de 2026.

A pesar del dolor, Jaime accedió a brindar declaraciones en horas de la madrugada del sábado 28, no solo para confirmar la causa del fallecimiento, sino también para brindar detalles de las últimas horas de vida del humorista.

PUEDES VER: Manolo Rojas murió: Ernesto Pimentel, Fernando Armas y más personajes de la farándula nacional le dan el último adiós al cómico

lr.pe

Así fueron las últimas horas de vida de Manolo Rojas

En declaraciones a la prensa, Jaime Rojas relató que el hijo de Manolo encontró al comediante inconsciente en el suelo, a la altura de la puerta de su casa, tras sufrir un ataque cardíaco. “Su hijo lo encontró en la puerta, en el suelo porque le había dado un infarto. Pero él estaba normal. Todos los días iba al gimnasio, su dieta; tranquilo. Ha ido a la radio normal”, señaló a RPP.

El hermano del artista subrayó lo inesperado de su partida, pues ese mismo día había mantenido una rutina habitual: almorzó en casa, acudió a la radio y participó en su programa 'Los Chistosos'. “Su hijo ha venido a las 7.00 p. m. y ya lo ha encontrado en el suelo. Todo el día (Manolo) ha estado bien, tranquilo. Almorzó, todo. De ahí se ha ido a la radio a trabajar”, agregó. Esa última edición de su espacio radial se convierte ahora en el recuerdo más reciente de un humorista que deja un legado de ingenio, risas y talento en la memoria del público peruano.

PUEDES VER: ¿De qué murió Manolo Rojas?: todo lo que se sabe sobre el fallecimiento del querido actor cómico peruano

lr.pe

Manolo Rojas será enterrado en Huaral

Descansará en su tierra natal. La República confirmó que Manolo Rojas será enterrado el domingo 29 de marzo en Huaral, lugar que lo vio nacer a él, a su hermano y a su padre.

Entretanto, el humorista es velado en el Gran Teatro Nacional en una ceremonia abierta para que el público pueda darle el último adiós. El velatorio será hasta las 7.00 p. m. del sábado 28 de marzo.

Notas relacionadas
Manolo Rojas murió: Ernesto Pimentel, Fernando Armas y más personajes de la farándula nacional le dan el último adiós al cómico

Manolo Rojas murió: Ernesto Pimentel, Fernando Armas y más personajes de la farándula nacional le dan el último adiós al cómico

LEER MÁS
¡La comicidad peruana de luto! Muere Manolo Rojas, actor cómico peruano, a los 63 años

¡La comicidad peruana de luto! Muere Manolo Rojas, actor cómico peruano, a los 63 años

LEER MÁS
Hernán Vidaurre expresa su consternación por muerte de Manolo Rojas: "Se ha ido un hermano querido"

Hernán Vidaurre expresa su consternación por muerte de Manolo Rojas: "Se ha ido un hermano querido"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡La comicidad peruana de luto! Muere Manolo Rojas, actor cómico peruano, a los 63 años

¡La comicidad peruana de luto! Muere Manolo Rojas, actor cómico peruano, a los 63 años

LEER MÁS
Manolo Rojas HOY EN VIVO: qué le pasó, de qué murió, despedida y últimas noticias sobre el fallecimiento del reconocido actor cómico

Manolo Rojas HOY EN VIVO: qué le pasó, de qué murió, despedida y últimas noticias sobre el fallecimiento del reconocido actor cómico

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas?: todo lo que se sabe sobre el fallecimiento del querido actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas?: todo lo que se sabe sobre el fallecimiento del querido actor cómico peruano

LEER MÁS
Ruby Rojas, hija de Manolo Rojas, comparte sentida despedida tras el fallecimiento del actor cómico a los 63 años: "Te amo"

Ruby Rojas, hija de Manolo Rojas, comparte sentida despedida tras el fallecimiento del actor cómico a los 63 años: "Te amo"

LEER MÁS
Paul Michael termina su relación con Pamela López y ella rompe en llanto: “Ni el cacas (Cueva) se atrevería a tanto”

Paul Michael termina su relación con Pamela López y ella rompe en llanto: “Ni el cacas (Cueva) se atrevería a tanto”

LEER MÁS
La Granja VIP: cómo votar y link oficial para salvar a tu nominado favorito

La Granja VIP: cómo votar y link oficial para salvar a tu nominado favorito

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manolo Rojas HOY EN VIVO: qué le pasó, de qué murió, despedida y últimas noticias sobre el fallecimiento del reconocido actor cómico

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

El imperdonable gol que falló Alex Valera sin arquero: el delantero no pudo anotar el descuento de Perú ante Senegal

Espectáculos

Manolo Rojas HOY EN VIVO: qué le pasó, de qué murió, despedida y últimas noticias sobre el fallecimiento del reconocido actor cómico

Ruby Rojas, hija de Manolo Rojas, comparte sentida despedida tras el fallecimiento del actor cómico a los 63 años: "Te amo"

Manolo Rojas murió: Ernesto Pimentel, Fernando Armas y más personajes de la farándula nacional le dan el último adiós al cómico

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno extiende por 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao

JNE ratifica sanción contra Fuerza Popular por uso indebido de financiamiento público durante el 2023

Multas para las Elecciones Presidenciales Perú 2026: cuánto pagaré si no voto el domingo 12 de abril

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025