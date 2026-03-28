Se conocen más detalles en torno a la inesperada muerte de Manolo Rojas. Jaime Rojas, su hermano, confirmó que todo había transcurrido con normalidad horas antes de que el querido actor cómico perdiera la vida a los 63 años tras desvanecerse en la entrada de su vivienda, ubicada en La Victoria, la noche del viernes 27 de marzo de 2026.

A pesar del dolor, Jaime accedió a brindar declaraciones en horas de la madrugada del sábado 28, no solo para confirmar la causa del fallecimiento, sino también para brindar detalles de las últimas horas de vida del humorista.

Así fueron las últimas horas de vida de Manolo Rojas

En declaraciones a la prensa, Jaime Rojas relató que el hijo de Manolo encontró al comediante inconsciente en el suelo, a la altura de la puerta de su casa, tras sufrir un ataque cardíaco. “Su hijo lo encontró en la puerta, en el suelo porque le había dado un infarto. Pero él estaba normal. Todos los días iba al gimnasio, su dieta; tranquilo. Ha ido a la radio normal”, señaló a RPP.

El hermano del artista subrayó lo inesperado de su partida, pues ese mismo día había mantenido una rutina habitual: almorzó en casa, acudió a la radio y participó en su programa 'Los Chistosos'. “Su hijo ha venido a las 7.00 p. m. y ya lo ha encontrado en el suelo. Todo el día (Manolo) ha estado bien, tranquilo. Almorzó, todo. De ahí se ha ido a la radio a trabajar”, agregó. Esa última edición de su espacio radial se convierte ahora en el recuerdo más reciente de un humorista que deja un legado de ingenio, risas y talento en la memoria del público peruano.

Manolo Rojas será enterrado en Huaral

Descansará en su tierra natal. La República confirmó que Manolo Rojas será enterrado el domingo 29 de marzo en Huaral, lugar que lo vio nacer a él, a su hermano y a su padre.

Entretanto, el humorista es velado en el Gran Teatro Nacional en una ceremonia abierta para que el público pueda darle el último adiós. El velatorio será hasta las 7.00 p. m. del sábado 28 de marzo.