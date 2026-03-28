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Espectáculos

Carlos Álvarez conmueve al despedirse de Monolo Rojas: "El Perú pierde a uno de sus más grandes comediantes"

El excompañero de Manolo Rojas recordó su talento y destacó el vacío que deja en la comedia peruana tras su fallecimiento a los 63 años.

Carlos Álvarez le dedica emotivas palabras a Manolo Rojas. Foto: composición LR/Facebbok
Carlos Álvarez le dedica emotivas palabras a Manolo Rojas. Foto: composición LR/Facebbok

La muerte del actor cómico Manolo Rojas, ocurrida la noche del 27 de marzo a los 63 años, generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo peruano. Diversas figuras del medio expresaron su pesar, entre ellas el humorista Carlos Álvarez, quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

A través de un video, el también político recordó con nostalgia a su colega y destacó su legado en la comedia nacional. “El Perú pierde a uno de sus más grandes comediantes”, expresó con evidente tristeza, sumándose así a las muestras de cariño de artistas como Hernán Vidaurre y Jorge Benavides.

PUEDES VER: Manolo Rojas HOY EN VIVO: qué le pasó, de qué murió, despedida y últimas noticias sobre el fallecimiento del reconocido actor cómico

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Carlos Álvarez le dedica sentido mensaje a Manolo Rojas

Carlos Álvarez publicó un video en el que aparece conmovido, acompañado por su colega Pedro Miguel Costa Carvajal, conocido como ‘Lelo’. Ambos formaron parte de ‘El especial del humor’, espacio donde compartieron escena con Manolo Rojas y construyeron una estrecha relación profesional.

“Hoy despertamos con una noticia que nadie esperaba recibir, hoy tomaste la delantera y aquí todos nos preguntamos por qué el Perú pierde a uno de sus más grandes comediantes. Gracias, Manolo, por tu talento, tu humildad. Gracias por alegrarnos tanto”, expresó Álvarez.

El humorista también reflexionó sobre el vacío que deja su partida en el país: “No hay duda que en estos momentos que el país necesita de personas que nos hagan olvidar los problemas, nos dejas un gran vacío. Se te extrañará mucho, Manolo. Extrañaremos tus ocurrencias y personajes. Descanse en paz”.

PUEDES VER: Ruby Rojas, hija de Manolo Rojas, comparte sentida despedida tras el fallecimiento del actor cómico a los 63 años: "Te amo"

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¿Quién fue Manolo Rojas, el humorista que falleció a los 63 años?

Víctor Manuel Rojas Ibáñez, conocido artísticamente como Manolo, inició su carrera en la década de los noventa en el programa ‘Hola, ¿qué tal?’, donde trabajó junto a Román Gámez. Este primer impulso fue clave para mostrar su talento como imitador y desarrollar un estilo propio basado en la observación de la vida cotidiana.

Más adelante, se consolidó en el circuito del café teatro, compartiendo escenario con reconocidos artistas como Miguel Barraza, Melcochita y Bettina Oneto. Estas experiencias fortalecieron su presencia escénica y lo posicionaron dentro del ámbito humorístico nacional.

Su popularidad creció al integrarse a ‘Los Chistosos’ de RPP. Además de la comedia, desarrolló otras facetas artísticas como cantante y compositor con más de 30 canciones. Participó en películas como ‘El candidato’, ‘Ceviche de tiburón’ y ‘El manual del pisado’, y actuó en series como ‘De vuelta al barrio’ y ‘Al fondo hay sitio’, donde interpretó al recordado personaje del Muqui.

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