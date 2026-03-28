Marisol conmueve con desgarradora escena tras el fallecimiento de Manolo Roja: "Era mi hermano"

Manolo Rojas partió de este mundo en medio del pesar de sus familiares, amigos y colegas, quienes lo despiden tras una destacada trayectoria en el mundo artístico. Una de las reacciones más conmovedoras fue la de la cantante Marisol, quien protagonizó una desgarradora escena al llegar a la vivienda del actor cómico en La Victoria y, entre lágrimas, expresó: “Era mi hermano”.

La cantante no pudo contener la emoción al ser abordada por la prensa durante la madrugada del 28 de marzo al enterarse de la muerte del humorista, cuya partida ha dejado un vacío entre sus familiares, amigos y seguidores.

Marisol se quiebra tras la muerte de Manolo Rojas a los 63 años

Tras conocerse el fallecimiento de Manolo Rojas, diversas figuras del espectáculo acudieron a su vivienda para despedirse del actor y brindar condolencias a sus familiares. Entre ellas, el cantante Marisol fue una de las primeras en llegar y rompió en llanto frente a los medios de comunicación. “No tengo palabras, no puedo hablar”, expresó inicialmente, mostrando el profundo dolor que le causó la noticia.

La intérprete de ‘La escobita’ logró pronunciar algunas palabras sobre el vínculo especial que tenía con el comediante. “Era mi hermano”, dijo entre lágrimas. Además, recordó su calidad humana: “Era muy bueno, me aconsejó, me escuchó. Me puso su hombro para llorar muchas veces”.

¿Cuándo será el entierro de Manolo Rojas y dónde se realizará?

La familia de Manolo Rojas confirmó, a través de su hija Ruby y en declaraciones al diario Trome, que el sepelio del comediante se realizará este domingo 29 de marzo a las 4 p. m. en el cementerio Campo Fe de Huachipa.

Actualmente, los restos del humorista vienen siendo velados en la sala VIP del Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja. El público puede acercarse hasta las 7 p. m. para despedirse y rendirle homenaje. Desde tempranas horas, el lugar ha recibido a familiares, amigos, colegas y admiradores que buscan rendir tributo a una de las figuras más queridas del espectáculo nacional.