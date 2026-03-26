Magaly Medina volvió a cruzar fronteras tras el denominado ‘ampay del año’ que involucró a Mario Irivarren y Said Palao en una despedida de soltero en Argentina. La conductora fue invitada al programa de streaming ‘Nadie dice nada’ de 'LUZU TV', en el que los integrantes no dudaron en elogiar su trabajo y el impacto que generó su reportaje en el mundo del espectáculo.

“Qué honor que nos haya nombrado en tu programa tan visto allá en Perú”, le dijeron los conductores durante la entrevista virtual, destacando que incluso sus propias reacciones al ampay fueron difundidas en el espacio de la popular ‘Urraca’. La aparición de Magaly se dio el 26 de marzo y se viralizó en redes sociales.

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Magaly sorprende al aparecer en streaming argentino para hablar del ampay de Irivarren y recibe elogios

Durante la conversación, los conductores argentinos abordaron los detalles del polémico ampay en el que también apareció el influencer Francho Sierralta, amigo cercano del grupo de los ‘guerreros’. Magaly Medina explicó el contexto de los involucrados y aclaró algunas dudas sobre la situación sentimental de los involucrados.

“Hay uno que es desconocido mediáticamente… era un recién casado, se acababa de casar en diciembre”, comentó la periodista sobre Sierralta, quien fue captado en actitudes comprometedoras durante la fiesta en el yate. “La chica que vivía con Mario Irivarren… al día siguiente terminó su relación con él”, reveló al refiriendose a la odontóloga Onelia Molina.

Magaly Medina confiesa cómo reaccionaría ante una infidelidad de su esposo

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando los conductores le preguntaron qué haría si su esposo, Alfredo Zambrano, protagonizara una situación similar. Fiel a su estilo directo, Magaly Medina respondió sin filtros. “Para empezar… me quedo con la casa que tenemos, con los carros, con todo… y encima lo lanzo a los perros para que lo destrocen”, afirmó.

Además, la conductora reflexionó sobre su rol en la televisión y por qué es considerada una figura “amada y odiada” en el espectáculo. “Yo critico muchas conductas que acá se normalizan… no soporto la hipocresía que hay en este mundo farandulero”, señaló.