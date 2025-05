Magaly Medina y Alfredo Zambrano siempre han mantenido una imagen de una pareja sólida y unida. Sin embargo, en su más reciente aparición en su podcast, la conductora de televisión sorprendió a sus seguidores al contar detalles inéditos sobre una fuerte discusión que vivió con su esposo antes de su boda. En este episodio, la conductora de espectáculos expuso los sorprendentes motivos que causaron un gran desacuerdo entre ella y el notario, revelando la tensión que vivieron durante los preparativos de su enlace.

En el podcast, Magaly compartió cómo un pedido aparentemente simple de Alfredo Zambrano casi arruina la armonía de los últimos momentos previos a su matrimonio. La conductora de 'Magaly TV, la firme' dejó claro que no estaba dispuesta a ceder ante la petición de su esposo, lo que derivó en un enfrentamiento que no pasó desapercibido para sus seguidores.

La tensa pelea de Magaly Medina y Alfredo Zambrano antes de su boda

Magaly Medina relató en su podcast cómo se vivieron los días previos a su boda con Alfredo Zambrano. La pareja se encontraba ultimando detalles para su enlace cuando el notario hizo una solicitud que sorprendió y molestó profundamente a la periodista. Según la propia Magaly, Alfredo Zambrano quería invitar a varios de sus clientes al evento, una solicitud que, para ella, resultaba completamente fuera de lugar.

"Mi esposo, que es muy sociable, me decía: 'Mi cliente ha ido a la notaría y me ha dicho que quiere... así que dame un parte para darle'. Y yo: 'A tu cliente no lo conozco, pero nada'", relató Magaly Medina en su podcast, evidenciando su incomodidad con la situación. La conductora, conocida por su carácter fuerte, dejó en claro que no estaba dispuesta a permitir que personas desconocidas formaran parte de su boda, especialmente cuando la celebración tenía un significado tan personal para ella.

La tensión se intensificó cuando Alfredo intentó justificar su petición, alegando que estaba pagando la boda gracias a sus clientes y que esta invitación podría ser una forma de retribuirles. Sin embargo, Magaly Medina no cedió. "Me mandé a hacer partes demás, pero de verdad, él quería invitar a todos. Una pelea en un momento porque le dije voy a ver a pura cara desconocida. A mí qué me importa que sea tu cliente", recordó la conductora.

El desacuerdo no terminó ahí, ya que la insistencia de Alfredo Zambrano aumentó. "Pero es que justamente con eso estamos pagando la boda", le comentó en un intento por hacerla cambiar de opinión. A pesar de las explicaciones, Magaly Medina se mantuvo firme en su postura y decidió no invitar a los clientes de su esposo, ya que no los conocía y no quería que su boda se convirtiera en un evento social para extraños.