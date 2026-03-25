El ampay de Said Palao en Argentina continúa generando revuelo en la farándula nacional. En una reciente transmisión de su programa, Magaly Medina no solo reveló que contaba con información privilegiada sobre el caso, sino que además hizo un llamado a Alejandra Baigorria para que la contactara, pues estaba dispuesta a contarle personalmente todo lo que sabía sobre la escapada de su esposo junto a sus amigos Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta, y varias mujeres cuyas identidades ya estarían saliendo a la luz.

Todo sucedió en ‘Magaly TV, la firme’, cuando la periodista de espectáculos estalló ante los comentarios de Flor Otola y, aparentemente, del productor del podcast de María Pía Copello, Peter Fajardo, quien también está detrás de ‘Esto es guerra’. Ambos, para sorpresa de Pía, dejaron entrever que Alejandra sabía que su cónyuge estaba con mujeres en el viaje porque él mismo supuestamente le enviaba fotos.

Magaly estalla por declaraciones en podcast de María Pía Copello

Las declaraciones en ‘Sin +Q Decir’ molestaron a ‘La Urraca’. Indignada, Magaly advirtió a su amiga que no se deje engañar por afirmaciones que solo buscarían limpiar la imagen del influencer. “No, Piita, no le creas a la que está a tu costado, que no sabe nada. Lo único que quieren es que Alejandra perdone a su Said. Tampoco le hagas caso a tu productor que te está hablando porque finalmente él maneja a los guerreros; no le conviene que ese matrimonio se caiga, que su guerrero inútil, sin gracia, se pelee con una chica que es tan mediática, porque eso le hace daño”, manifestó.

En esa línea, la periodista aseguró tener información confidencial que le daría a María Pía un panorama exacto de las acciones de Palao en Argentina. “Pía, tú eres una mujer que tiene experiencia, que la huele. Tú intuyes, como toda mujer inteligente. ‘Dicen que le mandaba fotos’. ¿Saben cómo se tomaba fotos Said? ¿No se acuerdan? Ay, Pía, yo te voy a contar lo que sé y no puedo decir. Te voy a contar para que no creas lo que están diciendo por ahí y que traten de lavarle la cara”, agregó.

“Yo le cuento todo”: Magaly Medina dispuesta a revelarle información secreta a Alejandra Baigorria

Magaly Medina aprovechó ese momento para enviar un mensaje a Alejandra Baigorria, a quien le sugirió que la contacte para poder revelarle personalmente todo lo que sabía, pero no podía narra ante el público debido al secreto profesional. “Si quiere, Alejandra que también me llame, yo le cuento todo. Acá le contamos exactamente todo, que por una cuestión de que protejo mi fuente, protejo todo el material recabado; no lo puedo decir públicamente”, manifestó.

La conductora también respondió a quienes pedían que entrevistara a las mujeres que estuvieron en el ampay en Argentina, asegurando que las involucradas no hablarían y que supuestamente fueron contratadas para esa tardía despedida de soltero que, cabe recordar, Franco Sierralta realizó tres meses después de casarse. Finalmente, la ‘Urraca’ teorizó que Said solo le habría enviado a Alejandra fotos en las que no aparecían las jóvenes.



