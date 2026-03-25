Onelia Molina se pronunció sobre la difusión de un audio privado en el programa 'Magaly TV, la firme', conducido por Magaly Medina. La chica reality señaló que sí conversó con el reportero de la popular ‘Urruca’, sin embargo, desconocía que la conversación de WhatsApp sería expuesta en televisión nacional.

A través de su espacio digital 'Doble sentido', la odontóloga señaló que, pese a la filtración, mantiene la calma. "Lamentablemente, conversé con personas que, de repente en su momento, me enviaron mucha información, muchos datos, de lo que viene pasando”, declaró, en referencia con el ampay de Mario Irrivarren y Said Palao en Argentina.

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Onelia Molina rompe su silencio tras audio filtrado

En la transmisión del miércoles 25 de marzo del podcast que conduce, Molina detalló que la llamada fue realizada bajo la premisa de confidencialidad. “Lamentablemente, me hicieron una llamada, la cual pensé que era privada, pero no fue privada, fue grabada sin mi consentimiento. Pero bueno, así son las cosas. Igual yo no mentí, no dije algo que no es. Las cosas fueron así y ya. No, no digo mentiras”, afirmó.

Asimismo, precisó que no existió ningún tipo de acuerdo económico ni se trató de una entrevista formal. En ese sentido, recalcó que lo ocurrido responde a una conversación personal que terminó viralizándose y generando múltiples reacciones en redes sociales.

¿Tomará acciones legales tras la difusión?

Consultada sobre la posibilidad de tomar acciones legales, la modelo evitó profundizar en detalles y señaló que cualquier decisión la manejará en el ámbito privado. Asimismo, enfatizó que, tras lo ocurrido, será más cuidadosa con su entorno cercano y con las personas con las que mantiene comunicación.

Finalmente, indicó que su tranquilidad radica en haber sido sincera y en haber conversado previamente con las personas involucradas, entre ellas Alejandra Baigorria. “Creo que quien debía saber las cosas ya lo sabía, así que me quedo muy tranquila y ya”, finalizó.