La celebración del 'Genio del Huaytapallana' será el 17 de mayo en el Complejo Santa Rosa, con la participación de Flor Pucarina y otros artistas. Foto: difusión | Foto: difusión

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Julián Zucchi no deja de sorprender. Luego de hacer volver a Flor Pucarina, una de las más grandes leyendas del folclore peruano, al escenario gracias a la inteligencia artificial y llevar el show por diversas partes del Perú y del mundo, ahora la productora del argentino se ha trazado la meta de hacer lo mismo con Picaflor de los Andes, quien partió a la eternidad hace 50 años.

Como se recuerda, el anuncio del regreso de Picaflor de los Andes a la escena musical gracias a la tecnología de última generación se anunció en el Parque de la Exposición, durante el homenaje a la Faraona del cantar huanca, que también se hará presente en este concierto. No faltarán temas como 'El obrero', 'Aguas del río Rímac', 'Yo soy huancaíno por algo' y 'Por las rutas del recuerdo', entre otros.

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¡Picaflor de los Andes, más vivo que nunca!

Víctor Alberto Gil Mallma, popularmente reconocido como Picaflor de los Andes, falleció hace 50 años, pero su legado está más vivo que nunca. Debido al masivo pedido del público, se anunció que también se utilizará la inteligencia artificial para hacer volver al gigante de la música del Perú profundo.

El homenaje al Genio del Huaytapallana, que contará con la presencia de Gisela Lavado, Selecta Yauyos y Los Engreídos Olímpicos de Huancayo, se llevará a cabo este domingo 17 de mayo, a partir de las 3.00 p. m., en el Complejo Santa Rosa, en Santa Anita. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/35,2.

“Creo que Flor Pucarina me eligió y el destino quiso que sea el encargado de traerla de vuelta a una artista que representa una parte tan grande de la cultura musical peruana, es emoción pura. Él también me escogió a mí, estamos profundamente agradecidos con la familia de Flor Pucarina y de Picaflor de los Andes por confiar en nuestra producción”, comentó Julián Zucchi, encargado de la dirección y producción de los espectáculos.

Como se recuerda, Picaflor de los Andes fue reconocido por convertir el huayno en una forma de resistencia, memoria y afirmación cultural. Su canto, profundamente ligado al migrante, al obrero y al campesino, se volvió himno para quienes buscaban consuelo y dignidad en medio de la adversidad.