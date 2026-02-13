Hugo García e Isabella Ladera esperan su primer bebé: cuántos años de diferencia se llevan y cómo nació su romance
El exchico reality Hugo García y la influencer Isabella Ladera atraviesan uno de los momentos más importantes de su relación.
Hugo García vuelve a captar la atención mediática, esta vez lejos de los sets de competencia o campañas publicitarias. El modelo peruano se prepara para convertirse en padre por primera vez, una etapa que marca un antes y un después en su vida personal junto a Isabella Ladera.
La noticia tomó mayor fuerza luego de que la influencer venezolana mostrara imágenes de su embarazo en una entrevista para la revista Hola!. Aunque la pareja ha optado por mantener en reserva varios detalles, trascendió que el nacimiento del bebé se daría entre abril y mayo, según información difundida por el programa ‘Q’Bochinche’.
Cómo nació el romance de Hugo García e Isabella Ladera
Las primeras señales de un vínculo sentimental surgieron a inicios de mayo de 2025. Usuarios de redes sociales notaron coincidencias constantes en las publicaciones de ambos, con fotografías tomadas en los mismos lugares y horarios similares, pese a que no se mencionaban entre sí.
Viajes a Miami, paseos en yate y paisajes casi idénticos despertaron sospechas entre los seguidores. La confirmación informal llegó cuando Hugo García compartió una imagen junto a la mascota de Isabella Ladera durante una visita a Estados Unidos, país donde ella reside.
Hugo García se convertirá en padre por primera vez.
Cuántos años de diferencia se llevan Hugo García e Isabella Ladera
La oficialización llegó semanas después, un domingo 12 de octubre de 2025, cuando la influencer reconoció que tenía pareja y expresó cuánto lo extrañaba. Dos días más tarde, en una llamada mostrada en el programa ‘Amor y Fuego’, Isabella despejó cualquier duda con una frase directa: “Lo que se ve no se pregunta”.
En cuanto a la diferencia de edad, Hugo García nació el 30 de marzo de 1993 y tiene 32 años. Es conocido por su participación en el reality 'Esto es guerra' y por su perfil ligado al fitness. Isabella Ladera, por su parte, nació el 23 de agosto de 1999 en Venezuela y actualmente tiene 25 años. La pareja se lleva siete años de diferencia, un detalle que no ha sido impedimento para consolidar una relación que hoy se fortalece con la llegada de su primer hijo, noticia que ha sido celebrada por miles de seguidores en redes sociales.