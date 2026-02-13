HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Milagros Jáuregui: trasladan a menores de "La Casa del Padre" | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Hugo García e Isabella Ladera esperan su primer bebé: cuántos años de diferencia se llevan y cómo nació su romance

El exchico reality Hugo García y la influencer Isabella Ladera atraviesan uno de los momentos más importantes de su relación. 

Hugo García e Isabella Ladera anunciaron que están esperando a su primer bebé.
Hugo García e Isabella Ladera anunciaron que están esperando a su primer bebé. | Foto composición LR / Google /

Hugo García vuelve a captar la atención mediática, esta vez lejos de los sets de competencia o campañas publicitarias. El modelo peruano se prepara para convertirse en padre por primera vez, una etapa que marca un antes y un después en su vida personal junto a Isabella Ladera.

La noticia tomó mayor fuerza luego de que la influencer venezolana mostrara imágenes de su embarazo en una entrevista para la revista Hola!. Aunque la pareja ha optado por mantener en reserva varios detalles, trascendió que el nacimiento del bebé se daría entre abril y mayo, según información difundida por el programa ‘Q’Bochinche’.

PUEDES VER: Madre de Hugo García ilusionada en medio de rumores de embarazo de Isabella Ladera: 'Yo sería feliz'

lr.pe

Cómo nació el romance de Hugo García e Isabella Ladera

Las primeras señales de un vínculo sentimental surgieron a inicios de mayo de 2025. Usuarios de redes sociales notaron coincidencias constantes en las publicaciones de ambos, con fotografías tomadas en los mismos lugares y horarios similares, pese a que no se mencionaban entre sí.

Viajes a Miami, paseos en yate y paisajes casi idénticos despertaron sospechas entre los seguidores. La confirmación informal llegó cuando Hugo García compartió una imagen junto a la mascota de Isabella Ladera durante una visita a Estados Unidos, país donde ella reside.

Hugo García se convertirá en padre por primera vez.

Hugo García se convertirá en padre por primera vez.

PUEDES VER: ¡Hugo García será papá por primera vez! Isabella Ladera está en la 'dulce espera' y conmueven con publicación

lr.pe

Cuántos años de diferencia se llevan Hugo García e Isabella Ladera

La oficialización llegó semanas después, un domingo 12 de octubre de 2025, cuando la influencer reconoció que tenía pareja y expresó cuánto lo extrañaba. Dos días más tarde, en una llamada mostrada en el programa ‘Amor y Fuego’, Isabella despejó cualquier duda con una frase directa: “Lo que se ve no se pregunta”.

En cuanto a la diferencia de edad, Hugo García nació el 30 de marzo de 1993 y tiene 32 años. Es conocido por su participación en el reality 'Esto es guerra' y por su perfil ligado al fitness. Isabella Ladera, por su parte, nació el 23 de agosto de 1999 en Venezuela y actualmente tiene 25 años. La pareja se lleva siete años de diferencia, un detalle que no ha sido impedimento para consolidar una relación que hoy se fortalece con la llegada de su primer hijo, noticia que ha sido celebrada por miles de seguidores en redes sociales.

Notas relacionadas
¡Hugo García será papá por primera vez! Isabella Ladera está en la 'dulce espera' y conmueven con publicación

¡Hugo García será papá por primera vez! Isabella Ladera está en la 'dulce espera' y conmueven con publicación

LEER MÁS
Madre de Hugo García ilusionada en medio de rumores de embarazo de Isabella Ladera: "Yo sería feliz"

Madre de Hugo García ilusionada en medio de rumores de embarazo de Isabella Ladera: "Yo sería feliz"

LEER MÁS
Isabella Ladera, pareja de Hugo García, se emociona tras caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela: “Tantos años esperando este momento”

Isabella Ladera, pareja de Hugo García, se emociona tras caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela: “Tantos años esperando este momento”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación durante el cumpleaños de su hija: “Fue un poco cruel”

Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación durante el cumpleaños de su hija: “Fue un poco cruel”

LEER MÁS
¡Hugo García será papá por primera vez! Isabella Ladera está en la 'dulce espera' y conmueven con publicación

¡Hugo García será papá por primera vez! Isabella Ladera está en la 'dulce espera' y conmueven con publicación

LEER MÁS
Laura Spoya afirma que conducía hacia la casa de una amiga en La Molina cuando sufrió accidente automovilístico: "No tengo nada que ocultar"

Laura Spoya afirma que conducía hacia la casa de una amiga en La Molina cuando sufrió accidente automovilístico: "No tengo nada que ocultar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

“Chery, Sin Dudas”: la campaña con la que la marca automotriz rompe paradigmas sobre su origen chino

Así luce la nueva vía que conecta Chorrillos y San Juan de Miraflores en menos tiempo: supera los S/2 millones

‘El Tri’ de México regresa al Perú por sus 56 años de trayectoria: fecha, lugar y entradas del concierto de la gira ‘Adictos al rocanrol’

Espectáculos

Samahara Lobatón acepta que dejaría Perú para ir a Estados Unidos a ver a Youna: "Llevaría a mi hija"

Brian Rullan, aún esposo de Laura Spoya, revela que fue operada con éxito de la columna tras el accidente: “Tenía miedo, pero está tranquila”

Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación durante el cumpleaños de su hija: “Fue un poco cruel”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tras críticas, Ministerio Público reactivará fiscalías de Condorcanqui que fueron cerradas por falta de presupuesto

Milagros Jáuregui: Fiscalía interviene albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

José Jerí deberá responder ante la Fiscalía por contrataciones de jóvenes en Palacio el próximo 2 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025