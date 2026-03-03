Isabella Ladera volvió a generar conversación en redes sociales tras sincerarse sobre los complicados síntomas que experimenta durante su embarazo. A través de su cuenta de Instagram, la influencer venezolana respondió preguntas de sus seguidores y describió el fuerte impacto físico que ha tenido esta etapa, pese a mostrarse activa junto a Hugo García.

La modelo, que espera su primer hijo con el exchico reality, confesó que los malestares han sido más intensos de lo que aparenta en sus publicaciones. Sus declaraciones, compartidas el 3 de marzo mediante historias, despertaron preocupación entre sus seguidores, quienes no imaginaban el nivel de dolor que atraviesa.

Isabella Ladera afronta problemas en su embarazo

En la dinámica de preguntas, Isabella Ladera fue consultada sobre cómo se siente físicamente. Su respuesta evidenció el desgaste que vive en esta etapa. “Por más que camino o entreno tengo mucho dolor en las caderas, en la espalda y todo el cuerpo. En serio me siento cero, pero trato de abrazarlo”, expresó la influencer, dejando claro que intenta sobrellevar la situación con actitud positiva.

Horas después, volvió a pronunciarse y detalló que la jornada no había sido sencilla. “Qué mal amanecí hoy (3 de marzo), pero también tengo dos corazones latiendo dentro de mí. No logré dormir nada, lloro del dolor de espalda, tengo escalofríos y unas náuseas insoportables”, escribió. Entre los síntomas que enumeró se encuentran el dolor constante en caderas y espaldas, insomnios, escalofríos y naúseas intensas.

Pese a ello, la influencer venezolana ha mantenido su rutina y continúa compartiendo momentos junto a Hugo García, mostrando que, aunque el proceso es exigente, vive con ilusión la espera de su hijo.

Hugo García también había confesado síntomas por el embarazo de Isabella Ladera

Días antes, Hugo García sorprendió al revelar que él también atraviesa cambios desde que supo que será padre con Isabella Ladera. El exintegrante de ‘Esto es guerra’ utilizó sus historias de Instagram para responder a sus seguidores y aseguró que ha experimentado transformaciones físicas y emocionales inesperadas.

“Más de lo que se imaginan. Demasiado sueño, antojos de comida que nunca me provocaban, dulces, cambios emocionales (sobre todo, llorón y más)”, escribió Hugo García. Sus palabras llamaron la atención, ya que describió síntomas similares a los que suelen asociarse con el embarazo, aunque en su caso los vive como acompañante de su pareja.