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Diego Chávarri pierde los papeles y tiene acalorada discusión con Pati Lorena en ‘La Granja VIP’: “¿Quién eres tú?”

Exintegrante de ‘Esto es guerra’, Diego Chávarri insultó a Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel, tras una discusión por la comida.

Diego Chávarri fue muy criticado en redes sociales tras sus fuertes palabras contra Pati Lorena. Foto: Composición LR/YouTube.
Diego Chávarri fue muy criticado en redes sociales tras sus fuertes palabras contra Pati Lorena. Foto: Composición LR/YouTube.

El reality de convivencia 'La Granja VIP' ya viene generando sus primeras polémicas. Una de ellas es la fuerte pelea entre Diego Chávarri y Pati Lorena. Justamente, el exchico reality perdió los papeles e insultó a la exproductora de Gisela Valcárcel frente a todos los participantes, mientras discutían sobre la comida.

El motivo de la gresca fue que Chávarri pedía que se le informara a todos qué iban a almorzar ese día, mientras que Pati le respondía que debían aceptar lo que se preparara. Al sentir que su opinión no tenía validez, el exintegrante de 'Esto es guerra' arremetió contra la tiktoker radicada en Estados Unidos. “¿Quién eres tú para decirme eso?”, expresó el también exfutbolista.

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Diego Chávarri y Pati Lorena protagonizan acalorada discusión en 'La Granja VIP'

“Yo soy igual que tú aquí, ¿qué chu.. tienes? Estás loca tú, ¿no? Informen lo que van a cocinar. Tú haces tus huevos revueltos y dices: ‘¿Sabes qué? Hoy hay huevos revueltos, traguen esto porque no hay otra cosa’. ¿Quién eres tú para decirme eso? Tú eres igual que todos”, decía totalmente descontrolado Diego Chávarri a Pati Lorena, mientras los otros integrantes de ‘La Granja VIP’ observaban la discusión.

“Yo no quiero huevos revueltos y tú quieres duros. Entonces no me menciones ni mier.., con el respeto que se merecen, y yo me preparo mi put.. desayuno. Entonces no me digan nada a mí. Tanta huev… estás jodi… hace rato. Tengo paciencia, pero no tanto”, señaló el exfutbolista.

Por su parte, Pati Lorena se lo tomó con calma e incluso se reía de lo dicho por Chávarri. Segundos después, se acercó al modelo para intentar tranquilizarlo, acariciándole el rostro con una pluma, lo que volvió a generar su molestia. “No estoy jugando, Pati”.

Para calmar el ambiente tenso, apareció Mónica Torres en medio de todos en la sala para hacer una especie de baile sensual, mientras que Celine Aguirre se acercó al exchico reality para calmarlo. Él insistía en que se debía informar a cada uno qué se iba a cocinar ese mismo día.

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¿Quiénes son los integrantes de 'La Granja VIP'?

Son un total de 16 participantes que estarán encerrados durante tres meses en ‘La Granja VIP’. El último que quede ganará un premio de S/100.000.  

  • 'La Mackyna'
  • Yidda Eslava
  • Pamela López
  • Marck Vito
  • Celine Aguirre
  • Samara Lobatón
  • Pablo Heredia
  • Miguel Vergara
  • Mónica Torres.
  • Cri Cri
  • Gabriela Herrera
  • Renato Rossini Jr.
  • Shirley Arica
  • Diego Chávarri
  • Paul Michael
  • Pati Lorena
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