¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?
Diego Chávarri opina sobre la ruptura entre Jesús Barco y Melissa Klug y afirma: “Él tiene que comunicar”

Diego Chávarri se pronuncia sobre la separación de Melissa Klug y Jesús Barco, revelando su opinión sobre la situación y ofreciendo consejos al futbolista.

Diego Chávarri y Melissa Klug protagonizaron un romance años atrás. Foto: Composición LR/Instagram/Youtube.
Diego Chávarri reapareció en el Reggaeton Lima Festival, donde apareció disfrazado de ‘Prisionero de Halloween’. Durante el evento, el exchico reality no perdió la oportunidad de comentar sobre la reciente ruptura entre Melissa Klug y Jesús Barco, un tema que ha acaparado la atención del espectáculo local.

El exnovio de la empresaria aseguró que no estaba enterado del fin de la relación y aprovechó el espacio para aconsejar al futbolista de 28 años: “Tiene que comunicar”.

Diego Chávarri se pronuncia sobre la separación de Melissa Klug y Jesús Barco

Al ser consultado sobre la separación de la pareja, Diego Chávarri mostró sorpresa al enterarse de que Melissa Klug estaba nuevamente soltera. “¿Qué está soltera otra vez? No sabía”, comentó entre risas. Sin embargo, al abordar la razón detrás del fin de la relación, el exfutbolista no dudó en ofrecer un consejo directo a Jesús Barco.

“Él tiene que comunicar, decir que va a estar con sus amigos, siempre es buena la comunicación”, afirmó, sugiriendo que la falta de diálogo pudo haber sido un factor determinante en la ruptura.

¿Qué dijo Jesús Barco sobre el fin de su relación con Melissa Klug?

Por su parte, Jesús Barco rompió su silencio en redes sociales tras la separación, compartiendo un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia su expareja. “Los planes de Dios siempre van a obrar para bien, aunque los procesos sean difíciles”, escribió en su cuenta de Instagram, generando diversas reacciones entre sus seguidores. Este mensaje parece reflejar su estado emocional tras la ruptura.

La madre del futbolista también ha expresado su deseo de que ambos puedan resolver sus diferencias cuando él esté en Lima, lo que deja abierta la puerta a futuras conversaciones entre la expareja.

