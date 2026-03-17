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Ethel Pozo confiesa que propuso el ingreso de Pati Lorena a 'La granja VIP', pese a las constantes críticas en TikTok contra Gisela Valcárcel

Ethel Pozo negó que haya sido "suavecita" con la exproductora y que guarda los mejores recuerdos de ella. Además, reveló que si propuso el ingreso de Pati Lorena fue porque el sueño de la tiktoker siempre fue ser famosa.

Pati Lorena fue la última integrante en ingresar a 'La granja VIP' Foto: Composición LR
Pati Lorena fue la última integrante en ingresar a 'La granja VIP' Foto: Composición LR | Captura de YouTube 'La granja VIP'

¡La gran sorpresa de la noche! La exproductora Pati Lorena fue la última participante en ser presentada en 'La granja VIP' el nuevo reality de convivencia de Panamericana Televisión. La llegada de la tiktoker fue anunciada por Ethel Pozo, quien en más de una oportunidad ha sido criticada en redes sociales por su examiga. "Tú sabes que esto es televisión y todo puede pasar", declaró la hija de Gisela Valcárcel.  

Alimentando la expectativa, la personalidad e internet sacó una mano, luego una pierna, hasta salir completamente del carro. Fiel a su estilo y ante la cara de incredulidad de todos en el set, Pozo y Lorena se saludaron de lo más normal y de manera cordial. "Qué lindo verte, estás hermosa", indicó la participante, a lo que la conductora respondió con un: "Bienvenida tú también"

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¿Ethel Pozo ayudó a Pati Lorena a ingresar a 'La granja VIP'?

Durante el post show de 'La granja VIP', Ric La Torre conversó con Ethel Pozo para conocer su postura sobre la incorporación de Pati Lorena al reality de Panamericana TV, sobre todo luego de que en redes sociales califican de "suavecita" a la hija de Gisela Valcárcel por la forma en que anunció el ingreso de la tiktoker, pese a las constantes crítica a ella y a su progenitora. "Yo dije que la inviten", señaló.

"La gente está diciendo en redes que fuiste muy suavecita", le cuestionó el conductor de 'Mesa caliente', a lo que Pozo respondió: "A ver, la gente se confunde. Suavecita no. Yo le dije algo que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero le dije: 'Tú siempre quisiste ser famosa'. Hay formas de encarar a la gente de manera educada", argumentó la conductora de televisión. 

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Ethel Pozo asegura que no va a encarar a Pati Lorena

En la misma línea, la conductora de 'La granja VIP' precisó que nunca va a insultar a alguien, pese a las diferencias personales. "No es mi forma de ser, no es lo que me gusta en la vida. No me gusta discutir, pero de esa manera sentí y creo que se ha visto que ella se bajó y me dijo: 'bueno sí'. Porque siempre ha sido su sueño", señaló.

Pozo aseguró guardar buenos recuerdos de Pati Lorena de antaño "que no es la chica que ahora sale en TikTok". Además, indicó que no le guarda rencores porque entiende que es un personaje y que, actualmente, no es la persona que ella recuerda. "(En TikTok) no es la chica divertida que yo conocía (…) Yo tengo un buen recuerdo de ella cuando no hablaba mal de la gente, cuando era divertida y cuando yo le abría las puertas de mi casa los domingos para que venga con sus hijos y mis hijas jueguen. Con esa Pati Lorena me quedo yo", finalizó. 




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