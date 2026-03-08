La televisión peruana se prepara para recibir un nuevo formato de convivencia extrema que ya ha generado expectativa entre el público. 'La Granja VIP Perú' llega con una propuesta en la que figuras conocidas deberán adaptarse a un estilo de vida rural, lejos de las comodidades de la ciudad y bajo la mirada constante de las cámaras. El programa, conducido por Yaco Eskenazi y Ethel Pozo por Panamericana Televisión, no solo reúne a personalidades mediáticas, sino que también busca mostrar cómo se desenvuelven en un entorno completamente ajeno a su rutina.

La confirmación de los primeros participantes ha sido suficiente para encender aún más la curiosidad de los espectadores, quienes esperan ver cómo se relacionan y enfrentan los retos diarios.

Los participantes de 'La Granja VIP Perú' confirmados hasta ahora

Entre los nombres que ya han sido revelados destacan figuras mediáticas que garantizan controversia y espectáculo. El primero en ser anuncio fue Mark Vito, quien se hizo conocido por su matrimonio con Keiko Fujimori. A él se fueron sumando, en el orden de mención, la actriz Mónica Torres, el influencer Renato Rossini Jr., la productora Yiddá Eslava, la bailarina Gabriela Herrera, la actriz Celine Aguirre y el fisicoculturista 'La Mackyna'.

Aunque todavía no se han anunciado los 16 concursantes completos, la producción ha dejado claro que se trata de un grupo variado de artistas y personalidades de la farándula nacional. La expectativa gira en torno a qué otros nombres se sumarán y cómo será la convivencia entre figuras tan distintas, lo que asegura un ambiente cargado de tensión y entretenimiento.

Serán 16 los participantes de 'La Granja VIP Perú'. Foto: composición LR/Panamericana TV

Lo que debes saber de 'La Granja VIP Perú'

'La Granja VIP Perú' será conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, quienes tendrán la tarea de guiar al público a través de las dinámicas y momentos más intensos del programa. El formato se centra en la vida rural: los participantes deberán ordeñar vacas, sembrar, cocinar con recursos limitados y adaptarse a un entorno sin lujos tecnológicos. La convivencia se extenderá por 13 semanas, en las que estarán completamente incomunicados del exterior.

El estreno está programado para el lunes 16 de marzo de 2026 a las 8.30 p. m. por Panamericana Televisión. El reality show está inspirado en el éxito sueco 'The Farm', que ya ha triunfado en otros países y ahora busca repetir la fórmula en Perú con algunos de los personajes más llamativos de la televisión nacional.