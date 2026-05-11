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Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo se reencuentran tras confirmarse la ruptura del empresario con modelo argentina

Empresario Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo se dejaron ver juntos en el bautizo de los dos hijos que tienen en común.

Mauricio Diez Canseco tienen como hijos a dos mellizos. Foto: Instagram.
Mauricio Diez Canseco tienen como hijos a dos mellizos. Foto: Instagram.
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El empresario Mauricio Diez Canseco, quien acaba de anunciar el fin de su relación con la modelo argentina Aixa Sosa, tras un año de relación, reapareció públicamente y vivió momentos de paz y regocijo al bautizar a sus mellizos Valentina y Doménico, fruto de su relación con la cantante cubana Dailyn Curbelo, quien también estuvo presente en la ceremonia.

"Hemos bautizado a mis pequeños y toda la familia está feliz por este sacramento que han recibido Valentina y Doménico, que será parte de su formación cristiana. Me he emocionado mucho con la ceremonia, con el compartir familiar y ver que todos estamos unidos, como en una comunión", declaró el popular Brad Pizza.

PUEDES VER: Mauricio Diez Canseco anuncia conmovido el final de su relación de más de 1 año con modelo argentina Aixa Sosa: "No pensé..."

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¿Mauricio Diez Canseco volverá con Dailyn Curbelo tras ruptura con Aixa Sosa?

Cabe recordar que Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa terminaron su relación debido a los celos que la modelo sentía al ver al empresario junto a Dailyn Curbelo. Por ese motivo, comenzaron a surgir rumores sobre una posible reconciliación entre Diez Canseco y la cantante cubana.

Al hablar del tema, solo atinó a elogiar el papel de madre de Curbelo, su expareja. "Estoy contento de ver a todos mis hijos felices, y también con Dailyn, quien es una excelente madre, muy pendiente de mis últimos cachorros", finalizó.

Tras el bautizo, la familia tuvo un almuerzo en un hotel de San Isidro, donde Diez Canseco reveló que es un hombre de mucha fe y que siempre ha transmitido a sus hijos un mensaje de unión.

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Aixa Sosa critica a Dailyn Curbelo por mostrarse muy cercana a Mauricio Diez Canseco

Aixa Sosa no tardó en expresar su molestia hacia Dailyn Curbelo, acusándola de haber tenido un acercamiento inapropiado con el empresario pizzero Mauricio Diez Canseco. En una entrevista para el programa 'Magaly TV: la firme', la argentina aseguró que nunca consideró a la cantante como una amiga cercana y que siempre percibió una falta de respeto hacia su relación por parte de la ahora expareja del empresario.

"No me sorprende que se abracen y que pueda llegar a salir hasta que están en un ‘telo’ los dos", dijo Aixa, dejando claro su desdén hacia la actitud de Curbelo. Además, mencionó que siempre sospechó que la cubana estaba interesada en su pareja y que ahora veía la ruptura como algo inevitable, dada la cercanía entre ambos.

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