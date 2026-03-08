Said Palao expresó su satisfacción al anunciar que logró vender todos los departamentos de su proyecto inmobiliario, un resultado que decidió celebrar con sus seguidores en las redes sociales. “Más feliz imposible”, escribió en Instagram el esposo de Alejandra Baigorria.

En su publicación, el integrante de ‘Esto es guerra’ compartió una imagen de la fachada del enorme edificio con un gran sello de ‘Sold Out’. Con ese mensaje, el modelo de 32 años confirmó que alcanzó su objetivo al vender el 100% de los departamentos de su proyecto.

Said Palao publicó que vendió todos los departamentos de su proyecto. Foto: Instagram.

Said Palao emocionado tras vender todos los departamentos de su proyecto

“Más feliz, imposible, proyecto terminado y vendido 100%”, fue el mensaje que compartió Said Palao, etiquetando también a la inmobiliaria encargada de la construcción del edificio. De esta manera, el influencer dejó en claro que también le va muy bien en los negocios, al igual que a su esposa Alejandra Baigorria.

Con ello, además, silenció las críticas de quienes lo tildaban de “mantenido” por la rubia empresaria. La noticia generó que cientos de seguidoras del modelo lo feliciten y destacaran que el rubro inmobiliario es un sector en el que Said Palao está involucrado desde hace mucho tiempo.

Cabe recordar que el influencer aseguró ser dueño de la constructora LS Group y que vendió su automóvil, además de sus acciones en la empresa familiar, para fundarla. Sin embargo, un reportaje de ‘Magaly TV: la firme’ afirmó que él no sería el propietario de dicha empresa.