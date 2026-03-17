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🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 17 de marzo | LR+ Noticias

Espectáculos

Mario Irivarren es ampayado besando a una mujer en exclusiva fiesta en yate junto con Said Palao y Patricio Parodi en Argentina

¡Bomba! el programa de Magaly Medina mostró la fiesta en Argentina donde Mario Irivarren es captado en escena comprometedora junto con Said Palao y Patricio Parodi.

Mario Irivarren y fiesta en Argentina. Foto: composición LR/ATV
Mario Irivarren y fiesta en Argentina. Foto: composición LR/ATV

El programa ‘Magaly TV, la firme’ reveló imágenes inéditas de una fiesta privada en un yate en Argentina, donde aparecen Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi compartiendo con varias mujeres y brindando. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el momento en que Irivarren es captado besando a una mujer desconocida, desatando polémica en el mundo del espectáculo.

El avance del programa conducido por Magaly Medina muestra escenas que prometen remecer el medio del espectáculo. “Chicas, bikini, sol, trago y yate”, se escucha en la promoción del espacio, que se emitirá este martes 17 de marzo a las 9:30 p. m.

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Mario Irivarren es captado besando a una mujer pese a su relación con Onelia Molina

Las imágenes difundidas muestran a Mario Irivarren en una situación comprometedora, besando a una mujer durante la fiesta, pese a mantener una relación con Onelia Molina. Este hecho ha generado sorpresa, especialmente porque la pareja había retomado su relación luego de una etapa marcada por polémicas, entre ellas su aparición en la mediática boda de Alejandra Baigorria.

Por otro lado, el avance también deja ver a Said Palao —esposo de Alejandra Baigorria— disfrutando de la celebración junto con sus compañeros, en un ambiente de música, baile y bebidas, bajo el sol y a bordo de un exclusivo yate.

El tercer integrante en la fiesta es Patricio Parodi, quien también estuvo presente. Aunque el chico rrality fue vinculado con la modelo Flavia López, su compañera en ‘Esto es guerra’, ambos manifestaron que solo mantienen una relación de amistad.

Relación de Mario Irivarren y Onelia Molina vuelve a la polémica tras ampay

La relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina vuelve a estar en el centro de la polémica tras el reciente ampay. La pareja inició su historia en julio de 2023 y, desde entonces, la guerrera y odontóloga logró conquistar el corazón del chico reality, consolidándose como una de las relaciones más comentadas de la farándula.

Sin embargo, no es la primera vez que atraviesan una controversia. En abril de 2025, durante la boda de Alejandra Baigorria, un video viral mostró a conductor de ‘La manada’ planeando llamar a su expareja Vania Bludau mientras aún estaba con la odontóloga, lo que desató una fuerte crisis que terminó en una separación temporal. Meses después, en agosto, decidieron retomar su relación tras un viaje a Chile.

Luego de su reconciliación, ambos retomaron la convivencia y mostraron una relación estable a través de redes sociales, compartiendo momentos juntos e incluso un llamativo “baby shower ficticio”. No obstante, este nuevo ampay vuelve a poner su vínculo bajo cuestionamiento y podría generar un nuevo capítulo de tensión en su historia.

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