Onelia Molina sorprendió a los usuarios en redes sociales al mostrarse con el rostro al natural en su cuenta oficial de Instagram. La integrante de 'Esto es guerra' compartió imágenes en las que luce una nueva imagen, ya que dejó atrás las extensiones de pestaña, el maquillaje, el microblanding en las cejas y los filtros.

La modelo explicó la razón de este cambio y confesó sentirse muy diferente, aunque feliz por haberse quitado todos los retoques del rostro. “Me siento rara”, escribió la novia de Mario Irivarren sobre su nueva apariencia y la imagen que busca proyectar a partir de ahora.

Onelia Molina revela por qué decidió quitarse todos los retoques del rostro

Onelia Molina, quien solía mostrarse con diversos retoques estéticos, maquillaje o cambios de look que presumía con frecuencia en redes sociales, decidió realizar un cambio radical en su imagen. La chica reality optó por quitarse todo el maquillaje e implementos como parte de su rutina de belleza, y aseguró sentirse conforme con su apariencia actual.

“Les cuento que me quité las extensiones de pestañas, así que les dejo mi carita sin extensiones, sin microblanding, y me siento algo rara, pero me gusta”, compartió la modelo.

Los usuarios destacaron su cambio como algo positivo y señalaron que ahora luce una imagen más fresca y natural en comparación con lo que mostraba antes en la televisión y su podcast.

¿Qué carrera profesional ejerce Onelia Molina?

Onelia Molina saltó a la fama en 2021 al sostener una relación amorosa con el exfutbolista Diego Chavarri. Sin embargo, la popularidad de la modelo estallaría tras convertirse en integrante de ‘Esto es guerra’, donde destacó rápidamente por su belleza y personalidad.

A la par de su faceta como modelo e influencer, también es odontóloga. Cuando acabó el colegio mostró mucho interés por las pasarelas y la salud dental. Por esa razón, estudió la carrera de Odontología en la Universidad Católica de Santa María.