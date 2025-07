Onelia Molina rompió su silencio en ‘América hoy’ al referirse a su reciente fiesta de cumpleaños, celebrada el pasado 16 de julio. El evento generó gran atención mediática debido a la presencia de su expareja, Mario Irivarren, alimentando aún más los rumores de una posible reconciliación. Días antes, la odontóloga ya había sido captada pasando la noche en la casa del integrante de ‘Esto es guerra’, lo que intensificó las especulaciones.

Durante la entrevista, Ethel Pozo la puso en aprietos al preguntarle directamente si Mario Irivarren le había pedido retomar la relación, tras tres meses de separación y la polémica que involucró a Vania Bludau. “Ah, sí”, respondió Onelia, dejando entrever que el acercamiento es real. Sin embargo, prefirió no dar más detalles, argumentando que desea proteger su vida privada y preservar asuntos que son importantes para ella a nivel sentimental. “Es mejor cuidar lo que quieres y lo que te importa”, comentó.

¿Onelia Molina regresará con Mario Irivarren?

A pesar de los momentos que comparte con Mario Irivarren en ‘Esto es guerra’ e imágenes fuera de los sets, las cuales han sido interpretadas por muchos como señales de una posible reconciliación, Onelia Molina fue clara al afirmar que no está en coqueteos con su expareja. “No, la verdad que no. Con Mario tengo confianza, definitivamente. Pero si yo no estoy con él, no van a ver temas de besos, abrazos, acercamiento. Sí hemos tenido la oportunidad, después de muchísimo tiempo, de hablar”, aseguró la odontóloga.

Cuando se le consultó si habían conversado sobre retomar la relación, Onelia señaló que no han abordado el tema de manera directa. Ethel Pozo insistió al decir: “Él te ama, Onelia. Seguramente Mario sí te dijo [para regresar]”, lo que provocó cierta incomodidad en la invitada.

Por su parte, Janet Barboza mencionó la sorpresa que recibió por su cumpleaños, y Onelia confirmó que su ex le envió un ramo de rosas. Finalmente, ante la insistencia del panel sobre un posible regreso con Mario Irivarren, Onelia sorprendió al declarar: “No quiero hablar de mí, de estas cosas personales, porque ya aprendí con el tiempo que es mejor cuidar lo que quieres y lo que te importa, y sobre todo, cuidarme a mí”, dejando en evidencia que el tema es bastante significativo para ella.