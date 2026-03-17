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Magaly Medina anuncia 'bomba' en su programa y lanza advertencia: “Al que le caiga el guante que se lo chante”

La conductora adelantó que en Magaly TV revelará una nueva “bomba” y aseguró que conoce “todo lo que hicieron en Argentina”, lo que ha generado expectativa sobre quiénes podrían ser los protagonistas.

Magaly señaló que este martes presentará un informe que promete remecer la farándula peruana. Foto: Composición LR
Magaly señaló que este martes presentará un informe que promete remecer la farándula peruana. Foto: Composición LR

Un nuevo anuncio promete encender el mundo del espectáculo. En la última emisión de Magaly TV La Firme, la conductoramostró un adelanto de lo que presentará este martes 17 de marzo en su espacio televisivo.

En el avance, Magaly Medina indicó que el informe que tiene preparado incluiría imágenes que, según dejó entrever, habrían ocurrido en Argentina. Aunque evitó dar mayores detalles o mencionar a las personas que aparecerían en el material, el adelanto ya generó expectativa entre los seguidores del programa, conocido por sus destapes y primicias en la farándula.

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Magaly deja peculiar mensaje tras anunciar “bomba” en su programa

En el adelanto difundido este último lunes, se escucha la voz de la conductora anunciando la premisa del informe, insinuando que las imágenes podrían comprometer a algunos personajes de la farándula.

“¡Bomba! Sabemos todo, absolutamente todo, lo que hicieron en Argentina”, se escucha en el anuncio.

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Tras mostrar el avance, Medina envió un mensaje dirigido a quienes podrían sentirse identificados con el contenido del informe. “El que se sienta aludido… a quien le caiga el guante que se lo chante, como dirían los arequipeños. Bueno, los que se fueron a Argentina ya sabrán”, expresó entre risas.

El informe que promete mostrar este martes la “Urraca” ha despertado especulaciones entre los seguidores del programa, que ahora esperan conocer qué figuras del espectáculo podrían aparecer en las imágenes.

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