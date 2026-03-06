HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¡Sin peluca ni polleras! Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con 'Sábado Súper Star' y competiría con Gisela Valcárcel

Ernesto Pimentel regresa a la conducción con ‘Sábados Súper Star’, un programa con retos, imitaciones y baile. En el estreno participarán figuras como Janet Barboza, Rebeca Escribens, la abogada Rosario Sasieta y Edson Dávila.

Ernesto Pimentel estrenará por todo lo alto su programa 'Sábado Súper Star' en América TV. Foto: Difusión
El conductor y productor Ernesto Pimentel vuelve a la televisión con una nueva propuesta de entretenimiento titulada ‘Sábados Súper Star’, un espacio que combinará retos de canto, baile, imitaciones y desafíos que buscarán captar la atención del público familiar. El estreno del programa está previsto para el sábado 7 de marzo, inmediatamente después de la emisión de ‘El Reventonazo del verano’, con el objetivo de consolidarse en el horario estelar del fin de semana.

El retorno de Ernesto Pimentel a la conducción representa una nueva etapa en su carrera televisiva tras haber liderado formatos recordados como ‘Camino a la fama’ en ATV y ‘Sabadazo’ en Latina. La llegada de ‘Sábados Súper Star’ también podría generar competencia en la franja sabatina de entretenimiento, un espacio históricamente asociado a producciones vinculadas a figuras de la televisión peruana como Gisela Valcárcel, lo que anticipa una disputa por el rating entre propuestas dirigidas al público familiar.

PUEDES VER: Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

Ernesto Pimentel feliz de regresar a la conducción con 'Sábados Súper Star'

El propio Ernesto Pimentel expresó su entusiasmo por retomar la conducción de un programa televisivo y reencontrarse con los televidentes que lo han acompañado durante diferentes etapas de su trayectoria. El artista explicó que durante los últimos meses solía compartir en sus redes sociales fragmentos de programas en los que participó anteriormente, lo que generó una respuesta positiva del público y motivó su regreso a la pantalla chica.

“Estoy contento de volver a la conducción con ‘Sábados Súper Star’. Yo siempre ponía algunas secuencias de programas en los que participé en mis redes sociales y había buena aceptación del público. Por ello he recibido la invitación del canal y tengo la oportunidad de volver a conducir y refrescar la pantalla con un programa divertido, de sana diversión”, comentó Ernesto Pimentel.

PUEDES VER: ‘El Reventonazo de la Chola’ arrasa en rating a inicios de 2026 y deja atrás a ‘Yo soy’: ¿cuántos puntos hizo?

¿Quiénes serán sus primeros invitados?

El primer episodio de ‘Sábados Súper Star’ contará con la participación de conocidos personajes de la televisión peruana, quienes asumirán distintos retos frente a cámaras. Entre ellos destacan Rebeca Escribens, conductora de ‘América hoy’, quien en el programa se transformará en la cantante mexicana Thalía interpretando al personaje del recordado melodrama Quinceañera, mientras que Janet Barboza enfrentará uno de los desafíos extremos preparados por la producción.

Asimismo, la doctora Rosario Sasieta sorprenderá al público al imitar a la reconocida artista Mimy Succar, mientras que el médium Frank Mendizábal se caracterizará como el legendario cantante Michael Jackson para presentar un número especial.

Por su parte, Edson Dávila aparecerá vestido de mariachi para participar en un reto de canto en vivo, mientras que Dorita Orbegoso protagonizará un duelo de baile dentro del programa. Con estos invitados, Ernesto Pimentel apuesta por un estreno que combine espectáculo, humor y desafíos en vivo para atraer a los televidentes en el inicio de esta nueva etapa televisiva.

