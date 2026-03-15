Perú es clave señala una frase que se ha hecho viral en redes sociales y tienen toda la razón. Los talentos peruanos de exportación continúan dejando el nombre del país en alto, tal es el caso de la a actriz Stephanie Cayo, quien interpreta a la doctora Julia Jasso en la serie ‘Doc’, la cual se ha convertido en una de las más vistas a nivel de Latinoamérica.

La modelo y cantante peruana es una de las protagonistas en esta nueva serie mexicana de Netflix y, en entrevista exclusiva con La República, nos contó más detalles sobre su personaje, además de confesar en primicia que ya están grabando la segunda temporada de ‘Doc’ y habló sin filtros sobre su relación con Alejandro Sanz.

Stephanie Cayo es Julia Jasso en la serie ‘Doc’ de Netflix

La actriz Stephanie Cayo confesó que antes de ponerse en la 'piel’ de Julia Jasso, había pasado poco más de 24 meses sin hacer ni cine ni televisión, por lo cual se refugió en sus propios proyectos personales.

“Llegó en un momento en el que habían pasado 2 años sin que hiciera nada de televisión ni actuación. Había estado 2 años prácticamente escribiendo, desarrollando una serie, una película con la que ahora sigo. Me llegó en un momento muy bonito donde estaba pasando por una soledad muy bonita, muy necesaria y no sé si lo manifesté. Creo que me eligió el proyecto a mí y yo le dije que sí y fue precioso”, señaló Stephanie Cayo.

Asimismo, contó mayores detalles sobre su personaje de Julia Jasso, una doctora brillante, disciplinada y empática que se convierte en una pieza clave dentro de este hospital y también en uno de los apoyos fundamentales para el doctor Ferrara, quien perdió la memoria debido a un atentado contra su vida.

“Sentí una conexión muy rápida con el personaje desde que lo leí. Me parece que está muy bien construida la parte en donde ella quiere, o sea, tiene fe en que él recupere la memoria, sin embargo, no lo obliga, no lo fuerza, no lo presiona tampoco y va confiando en el proceso y con mucho dolor también”, precisó.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz: una relación que quiere cuidar

Los rumores sobre un romance entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz comenzaron a circular a raíz de unas imágenes mostradas por el programa ‘Magaly TV, la firme’. En el video reportaron que la modelo acompañó al cantante español en Colombia y Ecuador, como parte de su gira que estaba realizando. Tras esto, otro video que llamó la atención fue cuando Sanz besó a la actriz en uno de sus conciertos en el país norteño.

Stephanie Cayo rompió su silencio ante tantos rumores y, en exclusiva, reveló que se encuentra en un momento muy bonito de su vida. “Estoy en un momento en donde quiero quiero cuidar mucho las cosas, con mucho cuidado, con mucho cariño”, expresó.

'Performing Arts Perú’ busca nuevos talentos en Perú

Hace 7 años, Stephanie Cayo revela que comenzó, en conjunto con su hermano Max, la escuela ‘Performing Arts Perú’, la cual busca incentivar a jóvenes que terminan el colegio de poder estudiar actuación

“Es una escuela donde ofrecemos un programa corto de 2 meses y un programa intensivo intensivo de 8 meses en donde le damos la oportunidad a los chicos que acaban de salir del colegio a pasar por un momento de transición. En Perú no está tan valorado el arte, ni tenemos muchos incentivos, ni ni los padres van a apostar por ello”, precisó.

Sin embargo, señaló que no todo el camino es fácil, ya que muchos padres de familia se oponen a la idea de que sus hijos se dediquen al arte como carrera oficial. Los motivos son varios: el alto costo, la poca fe que le tienen a la carrera, entre otros.

“Con mi hermano vamos a los colegios a hacer el reclutamiento, a hablar con los alumnos de cuarto y de quinto y de secundaria y a contarles de lo que va a la escuela. Y siempre nos dicen eso, nos dicen, "Es que mi padre no me dejaría o es que mis padres tienen mucho miedo, creen que tengo talento, pero no están seguros, no se quieren comprometer a una carrera, cuesta mucho, muchas cosas”, señaló

“Por eso decidimos crear este formato que que es un periodo de tiempo más corto y los padres van a estar viendo el proceso y dar resultados. Es una escuela como dicen los propios chicos que han estado también en la universidad y están con nosotros y dicen ‘esta es la escuela de la acción’. Así que, bueno, seguimos con ese sueño y para que cada vez más chicos puedan sobre todo conocerse, así sea para tomar la decisión de dedicarse a otra cosa y ya tener claro qué quieren, tener más claro quiénes son, qué sienten”, finalizó Stephanie Cayo.