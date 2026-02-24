HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Desastre natural o desastre de autoridades? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

¿Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estarían en una relación? La diferencia de edad entre el cantante español y la actriz peruana

Las imágenes de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, difundidas por Magaly Medina, han reavivado rumores sobre un posible romance. El cantante español fue visto tomado de la mano con la actriz peruana.

Imágenes de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo fueron reveladas en programa de Magaly Medina.
Imágenes de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo fueron reveladas en programa de Magaly Medina. | Foto: composición LR/Instagram

Las imágenes difundidas por Magaly Medina que muestran a Alejandro Sanz junto a Stephanie Cayo han reavivado los rumores de un posible romance entre el cantautor español y la actriz peruana. La cercanía entre ambos ha captado la atención de la prensa de espectáculos y del público, que recuerda que en 2023 ya habían sido vinculados sentimentalmente, aunque en aquel momento la menor de las hermanas Cayo negó cualquier relación más allá de la amistad.

El interés por esta faceta personal de Sanz surge en paralelo a su gira mundial '¿Y ahora qué?', que lo llevó a presentarse en Colombia y Ecuador antes de regresar a Perú luego de tres años de ausencia. El domingo 22 de febrero, su llegada a Lima desató la euforia de miles de seguidores que aguardan sus dos conciertos en el Estadio Nacional. Ahora, la revelación de la 'Urraca' añade un nuevo capítulo de curiosidad sobre el vínculo entre el intérprete y la famosa peruana.

PUEDES VER: ¿Romance a la vista? Magaly Medina muestra imágenes de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz juntos

lr.pe

¿Cuál es la diferencia de edad entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

Alejandro Sánchez Pizarro, conocido mundialmente como Alejandro Sanz, nació el 18 de diciembre de 1968 en Madrid y tiene 57 años. Su talento como compositor e intérprete lo ha consolidado como uno de los grandes referentes de la música en español, con más de tres décadas de trayectoria y una carrera marcada por éxitos y colaboraciones con figuras como Shakira, Alicia Keys y Tommy Torres.

Por su parte, Stephanie Cristina Cayo Sanguinetti nació el 8 de abril de 1988 en Lima y tiene 37 años. La actriz y cantante, hermana menor de Bárbara y Fiorella Cayo, alcanzó notoriedad con la telenovela juvenil 'Besos robados'; desde entonces, ha consolidado una carrera internacional en cine y televisión. Actualmente, participa en la serie mexicana 'DOC', disponible en Netflix. La diferencia de edad entre el cantante español y la actriz peruana es de 20 años, un detalle que no ha pasado desapercibido en redes sociales.

PUEDES VER: Alejandro Sanz en Lima 2026: este es el setlist de los conciertos que brindará el cantante español en el Estadio Nacional

lr.pe

¿Alejandro Sanz y Stephanie Cayo son pareja?

Las especulaciones sobre una relación estallaron después de que Magaly Medina difundiera imágenes de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo juntos en distintos momentos de la gira del español, '¿Y ahora qué?'. La conductora sugirió que podría existir algo más que amistad, aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado un vínculo sentimental.

"Alejandro Sanz estaría saliendo, teniendo un romance, nada menos que con la menor de las hermanas Cayo, Stephanie Cayo. De pronto se siguen, se dan likes, y ella ha estado en el concierto que el español tuvo en Colombia, en Ecuador. Van a ver imágenes que nos hablarían de que esto va más allá de una simple amistad (...) Miremos las imágenes porque la vamos a ver ni siquiera en el backstage; muy cerca del escenario. Hay una imagen que habla de muchísima cercanía; una donde él termina el concierto en Guayaquil, la toma de la mano y se van", manifestó la 'Urraca' antes de presentar las capturas del cantante español y la actriz peruana.

Cabe precisar que Stephanie Cayo, de acuerdo con lo que se conoce públicamente, terminó su relación con el actor y productor mexicano Sebastián Zurita en febrero de 2025, apenas un mes después de haberla oficializado. En cuanto a Alejandro Sanz, padre de cuatro hijos con tres parejas distintas —dos de ellos con su exesposa Raquel Perera—, su último romance confirmado fue con la actriz española Candela Márquez. Ese vínculo concluyó en diciembre de 2025 tras un año juntos.

Notas relacionadas
Alejandro Sanz en Lima 2026: este es el setlist de los conciertos que brindará el cantante español en el Estadio Nacional

Alejandro Sanz en Lima 2026: este es el setlist de los conciertos que brindará el cantante español en el Estadio Nacional

LEER MÁS
¿Romance a la vista? Magaly Medina muestra imágenes de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz juntos

¿Romance a la vista? Magaly Medina muestra imágenes de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz juntos

LEER MÁS
¿Qué conciertos habrá en Perú este 2026? Revisa la cartelera mes a mes

¿Qué conciertos habrá en Perú este 2026? Revisa la cartelera mes a mes

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina confirma identidad de la pareja de Darinka Ramírez: ¿quién es Sebastián Gonzáles y a qué se dedica?

Magaly Medina confirma identidad de la pareja de Darinka Ramírez: ¿quién es Sebastián Gonzáles y a qué se dedica?

LEER MÁS
Exvoleibolista Cecilia Tait se emociona al llevar a su hija mayor al altar en romántica boda frente al mar

Exvoleibolista Cecilia Tait se emociona al llevar a su hija mayor al altar en romántica boda frente al mar

LEER MÁS
¿Romance a la vista? Magaly Medina muestra imágenes de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz juntos

¿Romance a la vista? Magaly Medina muestra imágenes de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz juntos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori vs. López Aliaga, López Chau vs. Carlos Álvarez: estos son los cruces más intensos del debate presidencial 2026

Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

Actriz Andrea Luna denuncia que hackearon su cuenta de Facebook con más de 1 millón de seguidores: "Están utilizando mi imagen para pedir dinero"

Espectáculos

Actriz Andrea Luna denuncia que hackearon su cuenta de Facebook con más de 1 millón de seguidores: "Están utilizando mi imagen para pedir dinero"

Magaly Medina confirma identidad de la pareja de Darinka Ramírez: ¿quién es Sebastián Gonzáles y a qué se dedica?

¿Romance a la vista? Magaly Medina muestra imágenes de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz juntos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori vs. López Aliaga, López Chau vs. Carlos Álvarez: estos son los cruces más intensos del debate presidencial 2026

Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

Hernando de Soto EN VIVO: presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete HOY martes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025