Las imágenes difundidas por Magaly Medina que muestran a Alejandro Sanz junto a Stephanie Cayo han reavivado los rumores de un posible romance entre el cantautor español y la actriz peruana. La cercanía entre ambos ha captado la atención de la prensa de espectáculos y del público, que recuerda que en 2023 ya habían sido vinculados sentimentalmente, aunque en aquel momento la menor de las hermanas Cayo negó cualquier relación más allá de la amistad.

El interés por esta faceta personal de Sanz surge en paralelo a su gira mundial '¿Y ahora qué?', que lo llevó a presentarse en Colombia y Ecuador antes de regresar a Perú luego de tres años de ausencia. El domingo 22 de febrero, su llegada a Lima desató la euforia de miles de seguidores que aguardan sus dos conciertos en el Estadio Nacional. Ahora, la revelación de la 'Urraca' añade un nuevo capítulo de curiosidad sobre el vínculo entre el intérprete y la famosa peruana.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

Alejandro Sánchez Pizarro, conocido mundialmente como Alejandro Sanz, nació el 18 de diciembre de 1968 en Madrid y tiene 57 años. Su talento como compositor e intérprete lo ha consolidado como uno de los grandes referentes de la música en español, con más de tres décadas de trayectoria y una carrera marcada por éxitos y colaboraciones con figuras como Shakira, Alicia Keys y Tommy Torres.

Por su parte, Stephanie Cristina Cayo Sanguinetti nació el 8 de abril de 1988 en Lima y tiene 37 años. La actriz y cantante, hermana menor de Bárbara y Fiorella Cayo, alcanzó notoriedad con la telenovela juvenil 'Besos robados'; desde entonces, ha consolidado una carrera internacional en cine y televisión. Actualmente, participa en la serie mexicana 'DOC', disponible en Netflix. La diferencia de edad entre el cantante español y la actriz peruana es de 20 años, un detalle que no ha pasado desapercibido en redes sociales.

¿Alejandro Sanz y Stephanie Cayo son pareja?

Las especulaciones sobre una relación estallaron después de que Magaly Medina difundiera imágenes de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo juntos en distintos momentos de la gira del español, '¿Y ahora qué?'. La conductora sugirió que podría existir algo más que amistad, aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado un vínculo sentimental.

"Alejandro Sanz estaría saliendo, teniendo un romance, nada menos que con la menor de las hermanas Cayo, Stephanie Cayo. De pronto se siguen, se dan likes, y ella ha estado en el concierto que el español tuvo en Colombia, en Ecuador. Van a ver imágenes que nos hablarían de que esto va más allá de una simple amistad (...) Miremos las imágenes porque la vamos a ver ni siquiera en el backstage; muy cerca del escenario. Hay una imagen que habla de muchísima cercanía; una donde él termina el concierto en Guayaquil, la toma de la mano y se van", manifestó la 'Urraca' antes de presentar las capturas del cantante español y la actriz peruana.

Cabe precisar que Stephanie Cayo, de acuerdo con lo que se conoce públicamente, terminó su relación con el actor y productor mexicano Sebastián Zurita en febrero de 2025, apenas un mes después de haberla oficializado. En cuanto a Alejandro Sanz, padre de cuatro hijos con tres parejas distintas —dos de ellos con su exesposa Raquel Perera—, su último romance confirmado fue con la actriz española Candela Márquez. Ese vínculo concluyó en diciembre de 2025 tras un año juntos.