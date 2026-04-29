Xiomy Kanashiro hace inesperada revelación sobre la mansión de Jefferson Farfán: “Ahora también es mi casa”

La reciente participación de Xiomy Kanashiro en el programa 'América hoy' se convirtió en uno de los momentos más sorpresivos de la farándula. La bailarina habló sin reservas sobre su relación con Jefferson Farfán y dejó frases que rápidamente se viralizaron, lo que mostró la cercanía que mantiene con el exfutbolista.

En medio de un ambiente relajado, la exintegrante de 'La casa de la comedia' abordó temas personales con naturalidad, pero fue una afirmación puntual la que captó la atención del público. Al referirse a la casa del exfutbolista de la selección peruana, dejó en claro que su presencia en ese espacio va más allá de una simple visita y sorprendió a sus compañeros del programa matutino de América Televisión.

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Xiomy Kanashiro confiesa que la mansión de Jefferson Farfán también es suya

Todo comenzó cuando el equipo de 'América hoy' le recordó a Xiomy Kanashiro una parrillada que había prometido organizar. Fue Edson Dávila quien, en tono jocoso, lanzó el reclamo. “Tres veces nos ha dicho: ‘Ay que sí, que en mi casa va a ser la parrillada’. ¿Xiomy qué pasa? ¿No tienes para la carne? ¿Ponemos cuota?”, expresó el popular 'Giselo'.

Lejos de incomodarse, la bailarina respondió con seguridad y humor: “No te preocupes, yo te voy a dar muy buena carne”, y reafirmó además que el encuentro sigue en pie. “Pero por supuesto. Estoy esperando que toda la producción me diga el día para yo poder separar”, añadió.

Sin embargo, cuando le consultaron directamente si Jefferson Farfán estaba de acuerdo con recibir a todo el equipo en su vivienda, ella sorprendió con su respuesta. “De repente Jefferson no quiere que alguien de acá entre a su casa”, le preguntaron.

La respuesta de Kanashiro no dejó espacio a dudas. “No, claro, que sí se ha consultado, pero, Janet ahora también es mi casa”, expresó la actriz cómica.

Xiomy Kanashiro sorprende al pedirle anillo de matrimonio durante el programa a Jefferson Farfán

En los últimos días, la artista nacional se refirió a la posibilidad de matrimonio con Jefferson Farfán. La conversación surgió luego de que familiares del exfutbolista mencionaran públicamente la expectativa de una boda.

La bailarina no dudó en expresar su deseo y fue directa: “Sí, yo también estoy esperando ya también. Una pedida muy bonita tiene que ser”, dejando claro que espera un momento especial. Sus palabras reflejan que el tema no es nuevo dentro de la relación.

Además, Xiomy Kanashiro reveló que el matrimonio ha sido conversado en diferentes etapas. “Claro que sí, se ha hablado a inicios de la relación, a mitad de la relación. Cosas que siempre hay en pareja, pero bonito. Pasito a pasito”, enfatizó.