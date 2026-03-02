Netflix finalmente confirmó la fecha de estreno de ‘DOC’, uno de los proyectos en español más esperados del año. La adaptación mexicana de ‘Doc: Nelle tue mani’ se estrenará en la plataforma de streaming el miércoles 4 de marzo de 2026. La historia se inspira en el caso real del doctor Pierdante Piccioni, cuya experiencia dio origen a la ficción italiana que se convirtió en un fenómeno internacional.

El drama médico marca el regreso protagónico de Juan Pablo Medina al streaming, acompañado por un elenco internacional como la peruana Stephanie Cayo, quien en los últimos días acaparó los titulares por su relación con el cantautor Alejandro Sanz.

¿De qué trata 'DOC'?

La serie es un remake de una exitosa serie italiana en el que Medina interpreta a Andrés Ferrara, un médico que sobrevive a un intento de asesinato y, cuando despierta, no es capaz de recordar los últimos 12 años de su vida. Esa amnesia lo obliga a reconstruir su identidad mientras enfrenta un hospital, colegas y relaciones personales que ya no reconoce ni siente como suyas.

El tráiler pone sobre la pantalla los últimos recuerdos del doctor antes del ataque, así como los conflictos internos del equipo médico. Entre ellos destaca el personaje de José Ramón Barreto, quien encarna a un médico venezolano atrapado en un dilema ético que podría cambiar el rumbo de la historia.

¿Cuándo se estrena 'DOC' en Netflix?

La serie llegará a Netflix el 4 de marzo de 2026 como parte de los nuevos contenidos de Sony Pictures Television para Latinoamérica. Aunque aún no se ha revelado la hora oficial del estreno, por lo general, las nuevas producciones de la plataforma están disponibles desde las 3:00 a.m. (hora peruana).

¿Dónde ver 'DOC'?

'DOC' estará disponible exclusivamente en Netflix, tanto en su versión para televisión como en dispositivos móviles y plataformas digitales asociadas. La producción apunta a captar al público que busca dramas médicos con dilemas éticos, conflictos amorosos y personajes complejos, muy populares en América Latina.

¿Quiénes forman parte del reparto de 'DOC'?

El elenco principal está encabezado por:

Juan Pablo Medina como Andrés Ferrara

Gabriela de la Garza

Stephanie Cayo

Iván Sánchez

Giuseppe Gamba

Erick Chapa

La versión mexicana está dirigida por Fran Franco, Andrés López y Harold Ariza, con producción ejecutiva de Coty Cagliolo, Carlos Quintanilla Sakar, Alejandro García y Madelaine Contreras.