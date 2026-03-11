Pamela López se integra a ‘La granja VIP’ y convivirá con otros famosos por varias semanas: tendrá que cosechar sus propios alimentos
Pamela López, confirmada como integrante, se suma al reality tras finalizar su relación con Paul Michael. La influencer se alejará de sus hijos por 13 semanas para competir por S/100.000.
Este lunes 16 de marzo es el gran estreno de ‘La granja VIP’, el reality de convivencia que llegará a las pantallas de Panamericana Televisión y que reunirá a 16 famosos, quienes deberán adaptarse a una vida completamente distinta: convivirán aislados del mundo exterior, sin comodidades y enfrentando desafíos físicos, emocionales y de convivencia que pondrán a prueba su carácter y su verdadera personalidad.
La última en ser confirmada fue Pamela López, quien llega soltera a ‘La granja VIP’ tras haber puesto fin a su romance con Paul Michael. La aún esposa de Christian Cueva se tendrá que alejar de sus pequeños hijos para vivir 13 semanas en una zona alejada de Lima y así luchar por el premio de los S/100.000.
Pamela López se une a ‘La granja VIP’
Pamela López, una de las figuras más comentadas de la farándula peruana en los últimos tiempos, confirma su ingreso al selecto grupo de celebridades que aceptarán el reto de vivir en completo aislamiento. La influencer norteña aterriza en ‘La granja VIP’ decidida a mostrarse auténtica, sin filtros, comodidades ni el entorno que suele rodearla. Su presencia, sin duda, promete generar gran repercusión.
Su trayectoria personal, las controversias recientes y la fuerte atención mediática que despierta en redes sociales la posicionan como una de las concursantes más esperadas del reality. Su llegada anticipa momentos cargados de tensión, diálogos incómodos y situaciones que darán de qué hablar tanto dentro como fuera del programa.
¿Quiénes participarán en ‘La granja VIP’?
‘La granja VIP’, reality de convivencia más comentado del mundo que llega al Perú con una propuesta que promete revolucionar la televisión y las redes sociales, se estrena este lunes 16 de marzo a las 8:30 p. m., inmediatamente después de ‘La verdad a prueba’, por Panamericana TV, bajo la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. Conoce a los otros miembros del programa:
- Mark Vito
- Mónica Torres
- Renato Rossini Jr.
- Yiddá Eslava
- Gabriela Herrera
- Celine Aguirre
- 'La Mackyna'
- Miguel Vergara.