Espectáculos

Pamela López se integra a ‘La granja VIP’ y convivirá con otros famosos por varias semanas: tendrá que cosechar sus propios alimentos

Pamela López, confirmada como integrante, se suma al reality tras finalizar su relación con Paul Michael. La influencer se alejará de sus hijos por 13 semanas para competir por S/100.000.

Pamela López se integra a los 16 famosos que enfrentarán desafíos extremos y vivirán aislados del mundo. Fotos: Panamericana TV
Pamela López se integra a los 16 famosos que enfrentarán desafíos extremos y vivirán aislados del mundo. Fotos: Panamericana TV

Este lunes 16 de marzo es el gran estreno de ‘La granja VIP’, el reality de convivencia que llegará a las pantallas de Panamericana Televisión y que reunirá a 16 famosos, quienes deberán adaptarse a una vida completamente distinta: convivirán aislados del mundo exterior, sin comodidades y enfrentando desafíos físicos, emocionales y de convivencia que pondrán a prueba su carácter y su verdadera personalidad. 

La última en ser confirmada fue Pamela López, quien llega soltera a ‘La granja VIP’ tras haber puesto fin a su romance con Paul Michael. La aún esposa de Christian Cueva se tendrá que alejar de sus pequeños hijos para vivir 13 semanas en una zona alejada de Lima y así luchar por el premio de los S/100.000.

PUEDES VER: ¿Se arrepintió? Paul Michael anuncia el fin de su relación con Pamela López en comunicado, pero lo borra a los minutos

lr.pe

Pamela López se une a ‘La granja VIP’ 

Pamela López, una de las figuras más comentadas de la farándula peruana en los últimos tiempos, confirma su ingreso al selecto grupo de celebridades que aceptarán el reto de vivir en completo aislamiento. La influencer norteña aterriza en ‘La granja VIP’ decidida a mostrarse auténtica, sin filtros, comodidades ni el entorno que suele rodearla. Su presencia, sin duda, promete generar gran repercusión.

Su trayectoria personal, las controversias recientes y la fuerte atención mediática que despierta en redes sociales la posicionan como una de las concursantes más esperadas del reality. Su llegada anticipa momentos cargados de tensión, diálogos incómodos y situaciones que darán de qué hablar tanto dentro como fuera del programa.

PUEDES VER: Andrea Luna asegura que Pietro Sibille aparecía inesperadamente por su casa y su padre tuvo que intervenir: "Por muchos años tuve miedo"

lr.pe

¿Quiénes participarán en ‘La granja VIP’?

‘La granja VIP’, reality de convivencia más comentado del mundo que llega al Perú con una propuesta que promete revolucionar la televisión y las redes sociales, se estrena este lunes 16 de marzo a las 8:30 p. m., inmediatamente después de ‘La verdad a prueba’, por Panamericana TV, bajo la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. Conoce a los otros miembros del programa:

  • Mark Vito
  • Mónica Torres
  • Renato Rossini Jr.
  • Yiddá Eslava
  • Gabriela Herrera
  • Celine Aguirre 
  • 'La Mackyna'
  • Miguel Vergara.


¿Se arrepintió? Paul Michael anuncia el fin de su relación con Pamela López en comunicado, pero lo borra a los minutos

¿Se arrepintió? Paul Michael anuncia el fin de su relación con Pamela López en comunicado, pero lo borra a los minutos

Pamela López revela que se reunió con Christian Cueva y le pidió que vea a sus hijos: "Te lo suplico"

Pamela López revela que se reunió con Christian Cueva y le pidió que vea a sus hijos: “Te lo suplico”

Paul Michael, novio de Pamela López, no descarta futuro encuentro con Christian Cueva: "Va a tener que conocerme"

Paul Michael, novio de Pamela López, no descarta futuro encuentro con Christian Cueva: "Va a tener que conocerme"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Se arrepintió? Paul Michael anuncia el fin de su relación con Pamela López en comunicado, pero lo borra a los minutos

¿Se arrepintió? Paul Michael anuncia el fin de su relación con Pamela López en comunicado, pero lo borra a los minutos

Padre de la hija de Angye Zapata es asesinado a balazos en la entrada de un condominio en Bellavista

Padre de la hija de Angye Zapata es asesinado a balazos en la entrada de un condominio en Bellavista

Gianmarco conmueve al revelar que fue despedido por disquera internacional pese a haber ganado un Grammy: "No lo he contado nunca"

Gianmarco conmueve al revelar que fue despedido por disquera internacional pese a haber ganado un Grammy: “No lo he contado nunca”

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

