Sofía Delgado, madre de la hija del cantante Paul Michael, sorprendió en redes sociales al compartir una videollamada que sostuvo con el artista. En la publicación, la joven dejó ver que mantiene comunicación con el vocalista de la orquesta La Combinación de La Habana y acompañó el video con un mensaje irónico que generó comentarios entre los usuarios.

En el clip difundido en sus redes sociales, la joven escribió: “Lo mal que nos llevamos cuando nadie nos ve”, frase que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Pamela López, quien actualmente participa en el reality 'La granja VIP'. La publicación llamó la atención porque evidenciaría una relación cordial entre el cantante y su expareja.

Expareja de Paul Michael expone cómo es su relación con el cantante

En el video compartido por Sofía Delgado no se escucha la conversación que mantiene con el salsero; sin embargo, ambos aparecen relajados y sonrientes durante la videollamada. En la grabación también se puede ver a la hija que tienen en común, lo que evidenciaría que mantienen comunicación como padres.

La publicación también generó interacción entre los seguidores de la joven. En los comentarios, una usuaria escribió: “La que se lo queda pierde”, en referencia a una posible reconciliación con el cantante. Sofía Delgado respondió con un mensaje que llamó la atención: “Yo con eso doblado y cocido no me quedo”.

La expreja del cantante también escribió una frase inesperada que fue interpretada como una indirecta a Pamela López. “Ibuprofeno cada 8 horas y si el dolor es muy intenso cada 4”, escribió junto a emojis de risa.

¿Paul Michael terminó su relación con Pamela López?

La influencer trujillana se pronunció sobre la situación durante su participación en el programa 'Mesa caliente', emitido por Panamericana TV. Según explicó, se sorprendió al enterarse del comunicado publicado por Paul Michael, en el que el cantante anunciaba el final de su relación.

“No sé cómo comenzar esto, porque definitivamente, al igual que ustedes, a mí también me tomó por sorpresa”, expresó López al referirse al mensaje difundido por el salsero. De acuerdo con lo señalado por el artista, la decisión habría sido tomada de mutuo acuerdo; sin embargo, la empresaria aseguró que no había tenido una conversación previa sobre ese tema.

En su declaración, la madre de los hijos de Christian Cueva también señaló que el cantante es relativamente nuevo en el entorno mediático. “Paul Michael es un chico joven, ha entrado al igual que yo, de un momento a otro, a este mundo mediático, y quizás no sabe explayarse o fundamentar sus acciones”, comentó.