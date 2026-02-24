Mark Vito fue anunciado como el flamante primer participante de 'La granja VIP', la nueva apuesta de Panamericana Televisión y uno de los estrenos más esperados de la temporada 2026. El exesposo de Keiko Fujimori fue presentado por Yaco Eskenazi como parte de uno de los integrantes del nuevo reality de convivencia y competencia que promete replicar el éxito de la franquicia.

El anunció se realizó en un video difundido en redes sociales y por la señal de 'La esquina de la televisión'. Vitto, quien en los últimos años se ha convertido en una figura de redes sociales, busca desligarse del apellido Fujimori y hacerse un nombre propio en la farándula peruana.

¿Qué otros famosos formarán parte de 'La granja VIP'?

A través de su cuenta de TikTok, Pati Lorena aseguró que el lunes 23 de febrero se revelarían los primeros nombres de los personajes públicos que integrarían el reality de supervivencia de Panamericana Televisión; sin embargo, esto no ocurrió.

En la misma línea, la exproductora indicó que varios de los posibles nombres le fueron filtrados por allegados al programa. Entre los nombres que suenan se encuentran Susy Díaz, Dorita Orbegoso, Azul, Macarena Vélez, Jonathan Maicelo, Fabio Agostini, Samahara Lobatón, Paloma Fiuza. Asimismo, se rumorea la presencia de un participante internacional: nombres como Laura Bozzo o Antonio Pavón suenan con fuerza.

PUEDES VER: Yaco Eskenazi y Ethel Pozo conducirán La granja VIP en Panamericana Televisión: 'Más que listos'

¿De qué trata 'La granja VIP' Perú?

El reality hospedará a un total de 18 participantes en una granja donde estarán privados de las comodidades básicas de la vida moderna. Deberán realizar tareas del campo cómo cultivar, cosechar, alimentar animales, limpiar corrales, entre otras actividades. Los participantes son eliminados cada cierto tiempo, generalmente tras ser derrotados por un compañero.

En el formato, no importa quién sea la persona más famosa, sino quién tenga más disciplina, resistencia, actitud y capacidad para adaptarse a un entorno con varias dificultades. GV Producciones mantiene bajo siete llaves los nombres de los 17 famosos restantes que convivirán durante 13 semanas en la granja, incomunicados y sometidos a pruebas.