Partidos de hoy, jueves 30 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la Europa League.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 30 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Sudamericana, Copa Libertadores) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
André Carrillo verá acción en la Copa Libertadores en el duelo entre Corinthians y Peñarol de Uruguay. Por su parte, Cusco y Alianza Atlético buscarán un triunfo en sus respectivos encuentros.
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Partidos de la Europa League HOY
- Sporting Braga vs Friburgo
- Hora: 2.00 a. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Nottingham Forest vs Aston Villa
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de HOY en la Copa Libertadores
- Bolívar vs Fluminense
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney Plus
- Independiente Rivadavia vs Deportivo La Guaira
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Corinthians vs Peñarol
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Medellín vs Cusco FC
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus.
Partidos de HOY en la Copa Sudamericana
- Carabobo vs Blooming
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Vasco da Gama vs Olimpia
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Tigre vs América de Cali
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- RB Bragantino vs River Plate
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney Plus
- Alianza Atlético vs Macará
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: DSports.