Partidos de hoy, jueves 30 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 30 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Sudamericana, Copa Libertadores) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

André Carrillo verá acción en la Copa Libertadores en el duelo entre Corinthians y Peñarol de Uruguay. Por su parte, Cusco y Alianza Atlético buscarán un triunfo en sus respectivos encuentros.

Partidos de la Europa League HOY

Sporting Braga vs Friburgo

Hora: 2.00 a. m.

Canal: ESPN 2, Disney Plus

Nottingham Forest vs Aston Villa

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la Copa Libertadores

Bolívar vs Fluminense

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN 5, Disney Plus

Independiente Rivadavia vs Deportivo La Guaira

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN 2, Disney Plus

Corinthians vs Peñarol

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN 2, Disney Plus

Medellín vs Cusco FC

Hora: 9.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus.

Partidos de HOY en la Copa Sudamericana