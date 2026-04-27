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Adrián Bello rompe en llanto al dedicarle sus votos a Bruno Ascenzo en el altar: "En tus ojos aprendo a mirarme con amor"

La pareja compartió un emotivo video de su boda en Cusco, donde el cantante Adrián Bello no pudo contener las lágrimas al dedicarle sentidas palabras a Bruno Ascenzo frente al altar.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello comparten sus votos tras celebrar su boda en Cusco. Foto: composición LR/Instagram
Bruno Ascenzo y Adrián Bello comparten sus votos tras celebrar su boda en Cusco. Foto: composición LR/Instagram
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Bruno Ascenzo y Adrián Bello continúan compartiendo detalles de la íntima boda simbólica que celebraron en el Valle Sagrado de Cusco. Esta vez, la pareja emocionó a sus seguidores al publicar un video con algunos de los momentos más especiales de la ceremonia, incluidos los votos que se dedicaron frente al altar.

Uno de los instantes más conmovedores fue protagonizado por el cantante de 35 años, quien no pudo contener las lágrimas mientras le hablaba al director y guionista de cine. “Gracias, porque en tus ojos aprendo a mirarme con amor, a tratarme con cariño y a sentirme suficiente, perfecto tal y como soy”, expresó.

PUEDES VER: Alejandro Sanz se luce junto a Stephanie Cayo en la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco

lr.pe

Adrián Bello se quiebra al dedicar sus votos a Bruno Ascenzo y protagonizan emotivo momento

A través de sus redes sociales, el recordado protagonista de 'Travesuras del corazón' y Adrián Bello publicaron un video con la descripción: “un pequeño resumen del día más feliz de nuestras vidas”. En las imágenes se aprecia la ceremonia realizada al aire libre, rodeada de la naturaleza cusqueña y con la presencia de familiares y amigos cercanos. Durante la lectura de sus votos, el intérprete de 'Lejos de ti' se quebró al recordar lo importante que ha sido el también actor en su vida.

Por su parte, Bruno Ascenzo también respondió con un mensaje de amor que volvió a emocionar a los presentes. “Te amo y quiero hacerte feliz siempre, quiero que seas feliz toda la vida. Gracias por hacerme feliz a mí y por emprender este camino juntos”, manifestó. Además, añadió una reflexión sobre la nueva etapa que inician. “Yo sé que no va a ser fácil, pero contigo al lado va a ser hermoso, te amo”, señaló, provocando una nueva reacción emotiva en Adrián Bello.

PUEDES VER: Revelan románticos videos de la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en el Valle Sagrado de Cusco

lr.pe

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo asistieron a la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello

Entre los invitados que más llamaron la atención destacó la presencia del cantante español y la actriz de 38 años. Ambos fueron vistos previamente recorriendo diversos atractivos turísticos de Cusco, lo que aumentó las especulaciones sobre su asistencia al matrimonio.

La pareja estuvo presente en la boda celebrada el sábado 25 de abril, acompañando a los esposos en uno de los días más importantes de sus vidas. Incluso, en uno de los videos difundidos, Bruno Ascenzo los abraza en señal de agradecimiento por asistir a la ceremonia. Asimismo, otras figuras del espectáculo peruano también viajaron para ser parte de la celebración, entre ellas Gisela Ponce de León, Giovanni Ciccia, Denisse Dibós, Wendy Ramos, Marco Zunino, Luciana Blomberg y Alicia Mercado, entre otras.

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