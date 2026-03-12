HOYSuscripcion LR Focus

Pamela López reacciona en vivo tras enterarse de que Paul Michael terminó la relación: “Me tomó por sorpresa”

Pamela López habló por primera vez sobre el comunicado de Paul Michael, que luego borró minutos después, en el que anunció el fin de la relación de casi un año.

Pamela López era la pareja y manager de Paul Michael. Foto: Panamericana/Instagram.
Pamela López era la pareja y manager de Paul Michael. Foto: Panamericana/Instagram.

Paul Michael desató revuelo al compartir un comunicado en Instagram en el que anunciaba el fin de su relación con Pamela López, tras casi un año juntos. Sin embargo, el cantante eliminó la publicación minutos después, lo que dejó a muchos confundidos, sin saber qué había sucedido realmente. 

Por esa razón, la influencer trujillana se pronunció en el programa ‘Mesa caliente’ de Panamericana TV y sorprendió al mostrar su reacción, ya que desconocía lo que el salsero iba a publicar. “Me tomó por sorpresa”, dijo contrariada la todavía esposa de Christian Cueva.

PUEDES VER: Pamela López se integra a ‘La granja VIP’ y convivirá con otros famosos por varias semanas: tendrá que cosechar sus propios alimentos

lr.pe

Esta fue la reacción en vivo de Pamela López al enterarse de que Paul Michael terminó la relación

Pamela López desmintió el contenido del comunicado publicado por Paul Michael, en el que anunciaba el fin de la relación. El salsero afirmó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo, pero la empresaria aseguró que no había tenido ninguna conversación previa con él sobre el tema.

“No sé cómo comenzar esto, porque definitivamente, al igual que ustedes, a mí también me tomó por sorpresa. Paul Michael es un chico joven, ha entrado al igual que yo, de un momento a otro, a este mundo mediático, y quizás no sabe explayarse o fundamentar sus acciones”, expresó.

PUEDES VER: ¿Se arrepintió? Paul Michael sorprende al anunciar el fin de su relación con Pamela López, pero a los minutos borra su comunicado

lr.pe

Pamela López afirma que Paul Michael siente celos por su ingreso a ‘La granja VIP’

Durante la entrevista, también le consultaron a Pamela López si su participación en ‘La Granja VIP’ había influido en que Paul Michael quisiera terminar la relación por celos hacia Renato Rossini Jr. u otro participante del reality. Aunque no lo confirmó, fue sincera al reconocer que cualquier pareja podría sentir dudas ante una competencia de ese tipo.

“El tema que yo ingrese a la granja sí genera en toda relación cierta desconfianza porque no solamente vas a estar incomunicada, sino que vas a estar conviviendo con personas que no conoces”, finalizó.

