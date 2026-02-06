Nuevo reality show 'La Granja VIP' se estrenará en Panamericana TV en 2026. | Foto: composición LR / Instagram / La Gran VIP

Panamericana Televisión sigue apostando fuerte por su programación en 2026 y prepara el estreno de 'La Granja VIP', el reality show que ya generó gran repercusión en países como México y Suecia, donde tuvo su origen bajo el nombre de 'The Farm'. La propuesta pondrá a 16 celebridades en un entorno completamente renovado, obligándolas a trabajar en el campo durante 13 semanas sin lujos ni acceso a comunicación con el exterior, lo que promete momentos de tensión, alianzas inesperadas y polémicas.

El canal confirmó que los conductores serán Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, quien recientemente dejó América TV para incorporarse a Panamericana junto a su madre, Gisela Valcárcel. Con este anuncio, la televisora refuerza su renovada oferta que también incluye a Jorge Benavides con 'JB Noticias' y 'Mesa Caliente', un espacio con siete figuras de la farándula, entre ellas Tilsa Lozano y Karla Tarazona.

¿Quiénes participarían en 'La Granja VIP' de Panamericana TV?

Aunque Panamericana Televisión aún no ha revelado oficialmente la lista de participantes, los usuarios de redes sociales ya comenzaron a lanzar nombres. Entre los mencionados figuran conocidas personalidades que ya han participado en shows de telerrealidad, entre ellos Ducelia Echevarría, Elías Montalvo, Gino Assereto, Vania Bludau, Mario Irivarren y Austin Palao. El modelo español Fabio Agostini, por su parte, dejó un comentario con un emoji de fuego en la cuenta oficial del programa, lo que desató especulaciones sobre su posible ingreso.

El entusiasmo del público demuestra que la audiencia espera ver a figuras con experiencia en realities y con personalidades fuertes. La producción, por ahora, mantiene el misterio y alimenta la expectativa con frases como: "16 famosos ingresarán a la granja; 13 semanas encerrados, totalmente incomunicados, aislados del mundo, donde solo los más fuertes lograrán resistir".

¿Cuándo podría estrenarse el reality 'La Granja VIP'?

El canal todavía no ha confirmado una fecha exacta de lanzamiento del reality show, aunque los anuncios oficiales insisten en que será "muy pronto". Lo que sí se sabe es que los participantes permanecerán completamente incomunicados, aislados en un entorno rural donde deberán adaptarse a las exigencias del campo durante 13 semanas.

La promoción del programa ya adelanta que habrá convivencia, retos inesperados y situaciones que darán de qué hablar. "Muy pronto descubrirás que en la granja… ¡todo puede pasar!", señala uno de los mensajes difundidos en redes sociales. Con esta estrategia, Panamericana busca mantener la expectativa alta y posicionar 'La Granja VIP' como uno de los estrenos más comentados de la temporada televisiva.